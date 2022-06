Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Riccardo Guarnieri avrebbe un nuovo flirt. A circa due settimane di distanza dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne, il cavaliere è stato pizzicato in dolce compagnia più volte, e sempre con la stessa persona. Interpellato su quello che potrebbe accadere tra lui e Ida Platano durante le vacanze, il cavaliere ha detto chiaramente che non ci saranno sviluppi, perché per lui è un capitolo chiuso.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Il ritorno di fiamma con Ida non si è concretizzato, perciò pare Riccardo abbia già voltato pagina.

Complice la pausa estiva di Uomini e Donne, il cavaliere è tornato alla propria vita e, secondo i recenti Gossip, si sarebbe già dato da fare.

Sono vari, infatti, gli avvistamenti di Guarnieri in compagnia di una ragazza mora molto elegante: i due sono stati fotografati insieme prima a Bari e poi a Taranto, segno che la loro frequentazione procede senza sosta.

A onor del vero, i protagonisti di questo rumor non sono ancora stati beccati in atteggiamenti particolarmente affettuosi (baci, carezze o abbracci), ma gli esperti di cronaca rosa come Amedeo Venza e Deianira Marzo sostengono che tra loro ci sarebbe un flirt in corso.

La giovane con la quale il pugliese è stato sorpreso nell'ultimo periodo dovrebbe chiamarsi Serena e sarebbe la nuova fiamma del personaggio più discusso del dating show.

Le prime parole sull'addio alla dama di Uomini e Donne

Su Riccardo si dice che avrebbe una frequentazione in corso con una ragazza mora con la quale è stato avvistato in Puglia dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne.

"Non ha perso tempo" ha commentato sarcastico Amedeo Venza sui social network, dopo aver mostrato ai curiosi la foto che alcuni passanti hanno fatto di nascosto a Guarnieri e alla sua presunta nuova fiamma per le vie di Bari.

Venerdì 3 giugno è stata pubblicata un'intervista del cavaliere del Trono Over, la prima dopo la turbolenta ed ennesima rottura con Ida.

Però non gli è stata fatta nessuna domanda sui gossip che lo vorrebbero già legato a un'altra persona dopo il mancato riavvicinamento con la ex Platano.

Il 'no' alla pace fuori dagli studi di Uomini e Donne

Nell'intervista rilasciata Riccardo ha spiegato come mai non ha funzionato con Ida, neppure dopo che sono stati a cena insieme. Secondo la sua opinione la ex avrebbe sbagliato perché pensava di essere già tornata in coppia con lui solo dopo aver trascorso una serata fuori: "Nei giorni successivi alla cena mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo".

Guarnieri ha ribadito quanto ha detto negli studi del dating show, ovvero che voleva andarci con i piedi di piombo e capire se il suo carattere e quello di Platano fossero migliorati con il passare degli anni, ma così non è stato.

Su precisa domanda su un nuovo riavvicinamento con la parrucchiera durante la pausa estiva del programma, il cavaliere ha chiarito: "No, perché con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo".

La dama, dal canto suo, ha preferito non commentare cosa è accaduto nell'ultimo periodo, anzi si è limitata a sperare in un contatto futuro con l'ex quando le acque si saranno calmate.

Per il momento, però, Ida ha preso la drastica decisione di bloccare Riccardo sia su Whatsapp che su tutti gli altri social e a svelarlo è stato il diretto interessato.

Insomma, è finita malissimo tra i due protagonisti del Trono Over, anche se lui sembra aver già ritrovato il sorriso accanto a una ragazza misteriosa.