A Uomini e donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ad un passo dal riprovarci. In attesa di conoscere gli sviluppi su questa vicenda, Marco Alabiso, il cavaliere che è uscito con Ida per alcune settimane, ha voluto dire la sua proprio sul probabile ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati. In sostanza, Marco non crede che durerebbero molto insieme e torneranno a scontrarsi di nuovo. Il cavaliere non ha riservato delle belle parole su Riccardo che reputa un narcisista, interessato solo a se stesso e non innamorato, a suo dire, di Ida.

A U&D Ida pianta in asso Marco per tornare da Riccardo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbero vicini al ritorno di fiamma. I due hanno deciso di uscire a cena insieme. Ufficialmente per parlare, anche se non si sa bene di che cosa. Sta di fatto che, in una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Ida ha chiuso in fretta e furia la conoscenza con Marco Alabiso, il cavaliere con il quale stava uscendo da qualche settimana. Sino a poco tempo fa, sembrava che le cose andassero bene tra loro, tanto che c'erano stati anche dei baci appassionati.

Marco, l'ex cavaliere di Ida, stronca Riccardo: 'E' un narcisista'

Proprio il cavaliere, piantato in asso da Ida, non ha preso affatto bene la cosa e, subito dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista a MondoTv24 dove ha parlato proprio della coppia Ida e Riccardo. In particolare, non ha riservato belle parole nei confronti del cavaliere tarantino, che reputa un narcisista.

Secondo Marco, Riccardo vuole vedere le donne cadere ai suoi piedi. L'ha fatto con Gloria, la quale, dopo essersi allontanata da lui, è stata richiamata a centro studio per parlare di una relazione che effetivamente non è neppure mai iniziata. Marco ha poi aggiunto riferendosi a Riccardo: "Deve essere al centro dell’attenzione, sempre perché vuole essere protagonista".

Marco su Ida e Riccardo: 'Torneranno insieme per lasciarsi un'altra volta'

Sul possibile ritorno di fiamma tra Guarnieri e la sua ex Ida Platano, Marco si dice certo che i due torneranno insieme. "Sì, torneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un'altra volta' ha sentenziato il cavaliere milanese. Inoltre, ripensando al suo percorso con Ida all'interno del programma di Maria De Filippi, Marco si dice certo che Riccardo lo abbia in qualche modo temuto.

Secondo il cavaliere milanese, Riccardo ha avuto paura che Ida fosse realmente interessata a lui. Per questo Guarnieri lo avrebbe attaccato e criticato più volte durante le puntate. Ora che la, stagione di Uomini e donne è ormai conclusa, cosa pensa di fare Marco Alabiso? Il suo sogno nel cassetto è quello aprire una palestra americana. Chissà, forse il pubblico lo rivedrà alla ripresa del dating show a settembre.