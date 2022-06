Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel), nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 27 a giovedì 30 giugno ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Riza rapirà Suhan e Cesur prometterà una ricompensa molto importante a chiunque gli dia informazioni importanti su Suhan. Quest'ultima intanto riuscirà ad ottenere un cellulare e chiamerà suo marito e suo padre che correranno a salvarla, ma Riza scoprirà tutto ed elaborerà una strategia diabolica per mettere fine alla felicità della giovane coppia.

Riza rapirà Suhan

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Tahsin non si perdonerà per la morte di suo figlio. Nel mentre, Mihriban offrirà il suo conforto all'uomo e i due potrebbero anche riappacificarsi.

Intanto, Cesur rilascerà un’intervista in cui prometterà una ricompensa molto importante a coloro che gli daranno informazioni sulla scomparsa di Suhan. Nel frattempo, l’amica del tassista Rasim contatterà Cesur e gli dirà di aver contribuito a riportare Riza a Korludag. Per questo motivo, la polizia si metterà sulle tracce dell'uomo.

Poco dopo, Riza ha sequestrerà Suhan. La donna, però, riuscirà a farsi notare da un uomo di passaggio che passerà davanti al luogo in cui la donna sarà tenuta prigioniera.

Grazie a ciò, la ragazza riuscirà anche ad ottenere il cellulare per poter chiamare Cesur e suo padre. I due correranno a salvare Suhan. A Riza però non sfuggirà nulla e infatti scoprirà tutto prima del tempo ed elaborerà un piano per distruggere la felicità a cui aspirano Cesur e Suhan.

Suhan è in coma

Successivamente, Hulya chiederà a Cahide se possa occuparsi di Zafer.

La donna accetterà di prendersi cura del piccolo.

Nel frattempo, Suhan sarà in coma e in questa situazione farà sogni stupendi, in cui lei e Cesur vivranno felici la loro storia d'amore. Inoltre, in questi sogni alla coppia verrà concesso di vivere con gioia la propria famiglia.

Intanto, Riza sarà rinchiuso in un ospedale psichiatrico.

Tuttavia, grazie all’aiuto di un infermiere, riuscirà a fuggire. L'obiettivo dell'uomo sarà quello di fuggire dal paese e infatti, ci proverà con una barca, ma poi scoprirà che sarà una trappola organizzata da Cesur e Tahsin.

La barca di Tahsin e Riza salterà in aria

Alla fine, Cesur verrà messo fuori gioco da Korludag che rimarrà da solo con Riza e potrà finalmente vendicarsi. Nel mentre, Suhan sarà ancora in ospedale e lotterà tra la vita e la morte. Ad un certo punto, i dottori diranno a Sirin che la donna potrebbe non sopravvivere al parto.

Intanto, la barca di Tahsin e Riza salterà in aria, davanti agli occhi increduli di Cesur. Quest'ultimo sarà a terra, ma è vivo. L'uomo correrà in ospedale e in questa circostanza scoprirà di essere diventato padre e che l’amata Suhan sarà uscita dal coma.