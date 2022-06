Poche puntate separano i telespettatori dalla fine della soap di Brave and Beautiful. Gli ultimi appuntamenti saranno molto movimentati, così come rivelano le anticipazioni. La sete di vendetta di Riza non avrà fine e dopo aver ucciso Korhan, la sua rabbia si riverserà verso Suhan. La moglie di Cesur verrà infatti rapita dal pazzoide. Fortunatamente, la donna troverà il modo per mettersi in contatto con Alemdaroğlu, che riuscirà a salvarla.

Anticipazioni Brave and Beautiful, ultime puntate: Tahsin trova conforto in Mihriban

Il rapporto tra Tahsin e il figlio Korhan non è mai stato idilliaco.

Nonostante ciò, il più grande dei Korludağ sarà totalmente disperato dopo la scomparsa del marito di Cahide. L'uomo riuscirà a trovare conforto tra le braccia della mamma di Bulent. Le cose tra i due sembreranno dunque sistemate, dopo anni e anni di scontri. Cesur sarà totalmente in panico per la scomparsa della moglie. L'uomo teme che il fratello di Adalet possa fare del male alla sua amata. Alemdaroğlu comunicherà a tutti i cittadini che sarà disposto a offrire una lauta somma di denaro a chiunque riferisca delle informazioni sulla scomparsa di Suhan.

Sarà così che si farà avanti una conoscente del tassista Rasim. Questa racconterà a Cesur di aver contribuito a portare Riza in paese. Purtroppo la notizia giungerà alle orecchie di Soyözlü che commetterà un nuovo omicidio.

Suhan, che nel frattempo si trova sotto le grinfie di Riza, riuscirà a farsi notare da un passante a cui chiederà il telefono. Così facendo, la donna riuscirà a mettersi un contatto con Cesur.

Spoiler Brave and Beautiful al 30 giugno: Suhan finisce in coma

Cesur e Tahsin andranno a salvare Suhan. Purtroppo però, Riza scoprirà quanto sta per accadere.

L'uomo architetterà un piano malefico, in seguito al quale la moglie di Cesur finirà in coma. La donna inizierà a fare molto sogni, in cui immaginerà lei e Alemdaroğlu vivere una vita felice, senza tutti questi drammi nella loro vita. Nel frattempo, Hulya contatterà Cahide, chiedendole di prendersi cura di suo figlio Zafer.

Hulya dovrà scontare la sua pena in prigione per l'omicidio del dottore e non potrà così veder crescere suo figlio, motivo per cui lo affiderà sotto la protezione della vedova Korludağ.

Tahsin e il genero attireranno Riza in una trappola. Quest'ultimo salirà su una nave, credendo di fuggire per sempre dal paese. In realtà però, non sa che quella sarà la sua fine. Tahsin farà allontanare da un suo uomo Alemdaroğlu dall'imbarcazione. La nave esploderà poco dopo come a bordo Alemdaroğlu e Soyözlü. Nel frattempo, Suhan entrerà in travaglio mentre è ancora in coma e i medici diranno all'amica Sirin che la donna potrebbe non sopravvivere. Tutto andrà però per il meglio e Suhan darà alla luce il suo primogenito.