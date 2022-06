Visto che l'edizione 2021/2022 di Uomini e donne è ufficialmente finita, si può fare un bilancio su come sono andate le cose, soprattutto tra i giovani protagonisti del cast. Da settembre a oggi si sono formate sei nuove coppie, ma una di queste si è già separata: si tratta di Matteo e Noemi, che hanno comunicato la loro rottura un mese dopo la scelta. L'unico a non aver portato a termine il percorso nel Trono Classico è Joele Milan: il ragazzo è stato mandato via dalla conduttrice per un tentativo di accordo con una corteggiatrice.

I lieto fine negli studi di Uomini e Donne

Dopo circa nove mesi di programmazione, Uomini e Donne è andato in vacanza. Mercoledì 1° giugno, infatti, è stata trasmessa l'ultima puntata dell'edizione 2021/2022, quella quasi interamente dedicata alla scelta di Veronica Rimondi.

Quest'anno sette tronisti si sono avvicendati sulla poltrona rossa, di cui quattro ragazzi e tre ragazze.

Il bilancio che si può fare del Trono Classico, della stagione che è appena terminata, è piuttosto positivo: delle sei coppie che si sono formate negli studi Elios, cinque stanno ancora insieme e una sola è "scoppiata".

Gli amori che resistono anche lontano dai riflettori sono quelli di: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, Roberta Giusti e Samuele Carniani, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, Luca Salatino e Soraia Ceruti, Veronica Rimondi e Matteo Farnea.

I colpi di scena a Uomini e Donne

Non tutte le scelte alle quali il pubblico di Uomini e Donne ha assistito in questi mesi sono state "classiche". Andrea Nicole, ad esempio, si è fidanzata con Ciprian per "cause di forza maggiore": i due si sono incontrati a casa della tronista la sera prima di una registrazione e hanno deciso di trascorrere la notte insieme nonostante fosse vietato dal regolamento.

La coppia, infatti, è stata bersaglio di aspre critiche per settimane, finché Maria De Filippi non li ha invitati in studio per accettare pubblicamente le loro scuse e "benedire" questo amore.

Nessun protagonista del Trono Classico 2021/2022, inoltre, è stato rifiutato dalla persona scelta: tutti e sei i ragazzi che hanno portato a termine il percorso, hanno ricevuto un "sì" come risposta.

Chi non è mai arrivato a questo punto, è Joele Milan. I telespettatori del dating show ricorderanno sicuramente la sfuriata che la conduttrice ha fatto al giovane quando ha saputo che aveva cercato di mettersi d'accordo con una sua spasimante per prendere in giro la redazione.

Il ragazzo, dunque, è stato "cacciato" dalla padrona di casa a poche settimane di distanza dal suo insediamento sul trono, un periodo troppo breve per permettergli di entrare nel cuore della gente.

Gli amori nati a Uomini e Donne Over

L'unica coppia che si è separata a poco più di un mese di distanza dalla scelta, è quella di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. I due si sono fidanzati senza preavviso, ovvero durante una registrazione qualunque, ma non sono riusciti a superare le divergenze caratteriali che hanno scoperto di avere una volta lasciato il programma.

Anche tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne sono nati molti amori. Negli ultimi nove mesi, infatti, quattro dame e cavalieri hanno deciso di fare il grande passo poco tempo dopo essersi innamorati.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati meno di una settimana fa e dopo un breve periodo di frequentazione, e lo stesso è successo con Angela e Antonio che sono diventati marito e moglie intono a dicembre.

Insomma, l'edizione del dating show che si è appena conclusa ha regalato al pubblico molti nuovi amori e poche delusioni, queste ultime soprattutto tra i personaggi della versione senior.