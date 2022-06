Ore di trepidazione si vivranno nel corso delle prossime puntate di Brave & Beautiful trasmesse in prima visione su Canale 5. Gli spoiler turchi della serie tv narrano che Tahsin Korludag farà preoccupare Korhan e Suhan quando farà perdere le proprie tracce in seguito ad un litigio con Cesur.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Il signor Korludag accusa dei vuoti di memoria

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Tahsin farà preoccupare i suoi cari nel corso delle prossime puntate.

Tutto inizierà con esattezza nel momento in cui l'uomo accuserà dei vuoti di memoria dopo essere stato ferito all'addome dalla domestica Reyhan.

La donna, infatti, sarà presa da un raptus di follia quando scoprirà, grazie alla rivelazione della dispettosa Cahide, che il signor Korludag aveva posto fine alla vita di Salih. Suhan e Korhan, a questo punto, decideranno di accudire il padre dopo aver accertato che ha un vero problema di salute. Anche Cesur prometterà di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti del suocero, se tutto non andasse in fumo.

Cesur si scaglia contro Tahsin

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful si scoprirà che Tahsin aveva invitato la figlia a cambiare idea sul suo matrimonio dopo aver ascoltato una rivelazione di Bulent. Una richiesta, che non era stata accettata dalla giovane Korludag. Difatti, la ragazza si incamminerà verso l'altare, dove accuserà delle fitte al ventre.

Per questo motivo, Suhan finirà in ospedale dopo aver bevuto una bottiglia d'acqua avvelenata, rischiando di perdere il bambino che portava in grembo.

Una scena che manderà su tutte le furie Cesur, che non esiterà a scagliarsi come una furia contro il suocero, colpevole a detta sua di aver provato a sabotare le sue nozze con la sorella di Korhan.

In questa circostanza, il protagonista non esiterà a confidare al signor Korludag che i suoi figli lo odiano da molto tempo e di aver scoperto che è stato lui ad uccidere Salih. Parole che peseranno come un macigno sull'anziano uomo, che entrerà in confusione.

Korhan in ansia per la scomparsa del padre

Tahsin scomparirà nel nulla dopo aver avuto un litigio con Cesur.

Korhan, a questo punto, apparirà molto in ansia per la sorte del padre, tanto da dare inizio ad una battuta di ricerca, tutto all'oscuro della sorella, convalescente per i sintomi dell'avvelenamento subito. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Suhan scoprirà tutta la verità quando spierà una conversazione tra Reyhan e sua figlia Sirin. Per tale ragione, la giovane Korludag inizierà delle indagini per scoprire dov'è finito suo padre, contravvenendo al volere dei medici che le avevano raccomando assoluto riposo.