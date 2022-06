Un nuovo mistero sarà al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful, la popolare serie tv di Canale 5. Le trame turche narrano che Serhat informerà Cesur Alemdaroğlu che Riza Soyozlu è tra le vittime di un incendio, avvenuto su di una nave. Una dichiarazione, che non convincerà del tutto il protagonista, che deciderà di indagare meglio.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza vuole vendicarsi di Alemdaroğlu

Le anticipazioni di Brave & Beautiful annunciano che Cesur e Suhan rimarranno destabilizzati da una novità su Riza.

Tutto inizierà nel momento in cui Riza deciderà di vendicarsi di Alemdaroğlu.

Infatti, la permanenza dell'uomo in carcere per la morte di Adalet durerà molto poco. Difatti, Soyozlu riuscirà ad evadere grazie all'aiuto di Turan per poi organizzare un piano con l'obbiettivo di far abortire Suhan nel giorno delle sue nozze.

Per fare ciò, Riza arriverà a rapire Cahide, Hulya e Bulent, ai quali chiederà di avvelenare la promessa sposa al posto suo. Ma la folle richiesta non sarà accettata dai tre personaggi. Nonostante questo, Suhan inizierà ad avvertire dei forti dolori al basso ventre, tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. Fortunatamente i medici riusciranno a salvare la vita del bambino che porta in grembo.

II fratello di Adalet dato per morto in un incendio

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Riza si procurerà un passaporto falso per poi salire su di un piroscafo diretto lontano dalla Turchia nonostante il fallimento del suo piano. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'imbarcazione prenderà fuoco provocando la morte di alcuni passeggeri.

La polizia, guidata da Serhat, crederà che il fratello di Adalet, salito a bordo con falsa identità, sia rimasto vittima dell'incendio.

Tuttavia, il procuratore non potrà dare l'ufficialità della morte di Soyozlu visto che il corpo sembrerà essere scomparso nel nulla. Nonostante tutto, l'uomo di legge diffonderà la novità del presunto decesso di Riza sui maggiori telegiornali.

Cesur non crede che Soyozlu sia davvero morto

Se Cesur non crederà che Riza sia davvero morto, Suhan e Sirin appariranno felici per la sua fine. A tal proposito, Serhat concederà ad Alemdaroğlu il permesso di fare alcune indagini private per ricostruire gli ultimi istanti di vita del fratello di Adalet. Alla fine, il procuratore accetterà di lasciare la scorta alla coppia protagonista, nonostante creda che Soyozlu sia morto carbonizzato nel rogo del transatlantico. Chi avrà ragione tra Cesur e Serhat? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli su questa story-line.