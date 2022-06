Karina Cascella ha risposto su Instagram alle curiosità dei suoi fan i quali le hanno chiesto se avesse voglia di tornare a Uomini e donne. L'ex opinionista ha svelato che si divertirebbe molto all'interno del programma dove tornerebbe chiaramente in qualità di opinionista visto che è felicemente fidanzata. D'altra parte Karina non sarebbe di certo nuova a questo ruolo, avendolo già ricoperto in passato sul versante del trono classico. Ad oggi, però Cascella ha confessato che avrebbe non poco da dire ad alcuni volti del trono over.

Uomini e Donne 'prima casa' di Karina

Mentre si vocifera sulla possibilità di alcuni addii nel parterre del trono over di Uomini e Donne, giunge da parte di Karina quella che suona come una vera e propria candidatura al ruolo di opinionista del dating show. Cascella siederebbe volentieri al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, le cui presenze sono certe anche per la prossima stagione televisiva del programma di Maria De Filippi. "A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima 'casa' e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over" ha confessato Karina ai suoi follower di Instagram.

In effetti, Karina si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio durante la sua partecipazione al programma pomeridiano di Canale 5.

La quarantaduenne rivestiva il ruolo di opinionista al trono classico. Chi segue il programma ricorderà di certo la sua presenza al fianco di Salvatore Angelucci e gli scontri con Paola Frizziero, che fu ai tempi la scelta di Salvatore. Poi le cose cambiarono tanto che Karina si fidanzò con Angelucci, avendo anche una figlia da lui, Ginevra.

La loro relazione poi è finita, e oggi Cascella è fidanzata con Max Colombo dal 2019.

Il GF Vip non è nei programmi di Karina

La vita di Karina appare serena: dopo aver partecipato alla Talpa e aver preso parte come opinionista ai programma di Barbara D'Urso, oggi la donna si dedica alla gestione del suo ristorante con il compagno in quel di Bergamo.

Ma i suoi fan si chiedono se magari non sia previsto un suo ritorno in tv, magari al Grande Fratello Vip 7, in partenza il prossimo 19 settembre.

"Per carità. Non ci penso neanche lontanamente" ha detto la donna aggiungendo poi che non ha mai avuto la benché minima idea di partecipare anche perché litigherebbe sempre con tutti. Per lei convivere con gente che non conosce sarebbe impossibile. Insomma, a meno che Maria De Filippi non valuti la "candidatura" di Cascella per rientrare a Uomini e Donne, lei preferisce continuare a curare i suoi interessi con Max.