Novità in vista per quanto riguarda la programmazione Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Difatti, secondo le anticipazioni, Upas andrà in onda anche nei mesi estivi, tenendo compagnia al pubblico. Tuttavia dal 15 al 26 agosto sono previste due settimane di stop.

Upas, la messa in onda andrà avanti per tutta l'estate

Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Secondo le anticipazioni riguardanti la programmazione estiva, le vicende di Palazzo Palladini continueranno a essere trasmesse sulla terza rete per tutto il periodo estivo.

Difatti occorre sottolineare che Upas è uno dei pochi programmi di cui messa in onda continua anche nei mesi estivi, quando solitamente sono previste pause e interruzioni.

Upas si fermerà per due settimane ad agosto

Dunque Upas non lascerà orfano il suo affezionato pubblico, andando in onda anche nel periodo estivo. Tuttavia anche per la soap di Rai 3 è previsto uno stop per consentire agli addetti ai lavori di godere di un po' di riposo. La soap con Patrizio Rispo non andrà in onda nelle due settimane centrali di agosto, periodo solitamente scelto dalla maggior parte delle persone per trascorrere qualche giorno di ferie. Dunque la scelta dei vertici della terza rete potrebbe anche essere dovuta a ragioni di share, dato che nella fase clou della bella stagione gli ascolti sarebbero comunque potuti diminuire.

Upas si fermerà dal 15 al 16 agosto, tornando sul piccolo schermo lunedì 29 agosto. Nelle settimane di stop di Un posto al sole, nello stesso slot, andranno in onda le repliche del programma I Mestieri di Mirko.

Upas: in estate andranno in onda le puntate girate a Procida

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas svelano che ci saranno diversi colpi di scena e interessanti novità.

Nei mesi estivi andranno in onda gli episodi girati a Procida, la suggestiva isola del Golfo di Napoli. Il set, difatti, è quasi sempre fisso nel capoluogo napoletano, tuttavia negli ultimi tempi si è spostato anche in altre località italiane, come Bolzano e Siena. Per le puntate previste in estate gli autori hanno scelto la cornice di Procida.

Secondo le anticipazioni, Ferri e Lara si recheranno sull'isola per qualche giorno di vacanza. Tuttavia non saranno gli unici, dato che in quel di Procida incontreranno anche Marina, giunta lì per motivi lavorativi. Sull'isola la signora Giordano farà la conoscenza di un turista francese, il quale resterà colpito dal suo fascino.