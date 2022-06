Johnny Depp è tornato a sorridere dopo la vittoria nel processo contro la ex moglie Amber Heard e lo fa anche nella vita pubblica, sbarcando su TikTok e raggiungendo la cifra record di 2 milioni di follower senza aver postato nessun video. Una cifra stellare per l'attore e musicista, che già aveva fatto parlare di sé nelle ultime ore per una festa da oltre 60 mila sterline per festeggiare la vittoria.

Nel frattempo, però, l'ex star de "Pirati dei Caraibi" ha preso dimestichezza con il suo nuovo social postando il primo video su TikTok che ha avuto un immediato successo, portando la cifra dei follower ad oltre 4 milioni, con oltre 1,7 milioni di visualizzazioni e 700 mila cuoricini sul video.

Nella sua biografia, nel perfetto stile che lo contraddistingue da sempre, si descrive come un "Attore occasionale". Nel suo primo post, Johnny Depp ha ringraziato i suoi fan "preziosi, leali e incrollabili per il loro supporto. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme", ha scritto concludendo poi il commosso post “E ora, andremo avanti tutti insieme. Siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non ho modo di ringraziarvi, a parte semplicemente ringraziarvi. Quindi grazie. Il mio amore e rispetto".

La vittoria contro l'ex moglie Amber Heard nel processo

Johnny Depp è entrato a far parte della popolare piattaforma di condivisione video meno di una settimana dopo aver vinto il processo [VIDEO] per diffamazione che ha visto l'ex moglie Amber Heard condannata a risarcirlo per ben 15 milioni di dollari, con la giuria, composta da cinque uomini e due donne, che l'ha ritenuta colpevole all'unanimità di tutti i capi d'accusa.

Johnny Depp, invece, è stato condannato a pagare 2 milioni di dollari di danni compensativi, non punitivi, a causa delle frasi verso la Heard pronunciate dal suo avvocato, a differenza dell'attore a cui, invece, spetta un risarcimento per danni punitivi.

Amber Heard, nel suo editoriale dei alcuni anni fa per il Washington Post, in cui si riferiva a se stessa come una figura pubblica che rappresentava abusi domestici, accusava, senza nominarlo, l'ex marito, ma questo era bastato per scatenare la gogna mediatica su di lui.

Dopo la sua vittoria, l'attore diventato stella con "Edward Mani di Forbice" ha rilasciato una dichiarazione, dicendo che finalmente si sentiva "in pace" e "sopraffatto dall'effusione di amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo. Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, molti anni mi hanno sostenuto e creduto in me sono cambiate per sempre.

Tutto in un batter d'occhio. Fin dall'inizio, l'obiettivo di portare questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall'esito. Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti saldi nel sostenermi”.

Ora Johnny Depp è tornato anche sui social protagonista come non mai ed è atteso anche in Italia per quattro date a luglio nel suo tour con Jeff Beck, anche se in molti sono pronti a scommettere che la Disney tornerà da lui per chiedergli di tornare presto a rivestire i panni di Capitan Jack Sparrow.