Novità interessanti saranno al centro delle puntate di Un posto al sole previste tra il 6 e il 10 giugno su Rai 3. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Michele Saviani tornerà a lavorare in radio mentre Stefano e Riccardo Crovi appariranno sempre più ai ferri corti, con conseguenze inaspettate.

Anticipazioni Un posto al sole: puntate dal 6 giugno

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 6 giugno rivelano che a Napoli giungerà la piccola Cristina a mettere in difficoltà Roberto. Proprio quest'ultimo si troverà in crisi in quanto non troverà le parole per spiegare alla figlia la presenza di Lara in casa sua.

Un ritorno, quello della figlia, che destabilizzerà Ferri, già provato dalla notizia della gravidanza della Martinelli.

Anche Raffaele vivrà un momento molto particolare. L'uomo, infatti, sarà minacciato dai un gruppo di criminali. Il padre di Viola deciderà almeno per il momento di non informare i familiari di essere diventato bersaglio delle cosche camorristiche. Alla fine, il Giordano preferirà aggiornare dei suoi problemi solo Elvira. Dall'altra parte, Ornella e Viola noteranno lo strano comportamento di Raffaele, all'oscuro che sta celando la verità su un pericoloso ricatto solo per proteggerle.

Stefano e Riccardo hanno un durissimo confronto

Inoltre tutta l'attenzione sarà catalizzata dal rapporto tra i fratelli Crovi.

Dagli spoiler di Upas trasmessi a metà giugno si evince che Stefano e Riccardo avranno pareri discordanti in merito alla vendita di alcune tenute di loro proprietà. Di conseguenza, i due giovani avranno un durissimo confronto, che finirà per colpire involontariamente qualcuno al Vulcano.

Cerruti, invece, deciderà di dare una seconda possibilità a Bruno nonostante la scoperta del tradimento.

Mariella non sarà per niente entusiasta dalla decisione presa dal suo amico.

Michele torna a condurre Radio Golfo 99

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, visto che ci sarà spazio anche per Michele, tornato a Napoli in pianta stabile dopo il suo periodo a Milano. Il padre di Rossella, infatti, tornerà a condurre il suo storico programma Radio Golfo 99.

Jimmy apparirà indeciso se ascoltare i consigli di Serena o di sua madre Micaela. Il figlio di Niko e la piccola Cristina stringeranno una forte amicizia nonostante l'astio provato dalle rispettive famiglie.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Nicotera ha deciso di mantenere la linea dura con Tregara. Silvia, invece, ha raggiunto Giancarlo per non illudere Michele. Di conseguenza, la donna ha lasciato la gestione del Caffè Vulcano a Samuel e Nunzio. Infine, Bianca si è presa la sua prima cotta per un compagno di scuola.