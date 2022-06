Settimana da non perdere quella di Un Posto al sole che va dal 6 al 10 giugno 2022: le anticipazioni delle puntate raccontano che Raffaele tenterà in ogni modo di nascondere alla sua famiglia quanto sta accadendo, finendo per confidarsi con Elvira. Questa scelta si rivelerà deleteria, perché la donna gli darà un consiglio che non farà altro che peggiorare la situazione.

Nel frattempo, Cristina si troverà davanti Lara e vorrà giustamente delle spiegazioni da parte del padre. Che cosa ci fa lì quella donna? Roberto si troverà in grande difficoltà.

Il nervosismo di Riccardo sarà alle stelle dopo l'ennesima discussione con Stefano. Come se non bastasse, Rossella resterà ferma sulle sue posizioni, certa di non volergli concedere una seconda possibilità.

Episodi di Un Posto al sole, settimana dal 6 al 10 giugno 2022

Dopo diverso tempo, Michele torna alla conduzione del suo programma radiofonico, che aveva abbandonato per via delle incomprensioni sulla linea editoriale con la giovane Patrone. Per Saviani sembra esserci un nuovo inizio, dopo la fine della storia d'amore con Silvia.

Nelle precedenti puntate di Un Posto al sole, è venuto a galla che Antonello è l'autore della web challenge. Bianca ne è invaghita e non sarà facile per lei gestire questa amara scoperta.

Problemi di cuore anche per Jimmy, che verrà trattato con nervosismo da Cristina, furiosa dopo aver visto Lara piazzata nell'appartamento del padre.

Un Posto al sole nuove puntate: Raffaele mente alla sua famiglia

Preso di mira dagli Argento, Raf deve proteggere se stesso e la sua famiglia, che è in pericolo. Sia Viola che Ornella noteranno il suo nervosismo, ma non sospettano che cosa gli stia realmente succedendo.

Il buon Giordano, esausto di portare questo peso nel cuore, nei prossimi episodi di Un Posto al sole si confida con Elvira, alla quale racconta tutto. La donna, anche se in buona fede, finisce per dargli un consiglio sbagliato.

Jimmy e Cristina, intanto, sono sempre più vicini, nonostante il malumore della figlia di Ferri che mal accetterà la presenza di Lara.

Roberto nei guai, spoiler Un Posto al sole 6-10 giugno

Le domande di Cristina meritano risposte e Roberto sarà in seria difficoltà a trovare una giustificazione sul perché Lara si sia trasferita nel loro lussuoso appartamento.

Come svelano le anticipazioni di Upas, Jimmy arriva a scontrarsi con Ferri per amore di Cristina, fatto che farà capitolare la bimba.

Infine, Riccardo e Stefano avranno l'ennesima discussione che finirà per coinvolgere una terza persona completamente estranea ai fatti, mentre Cerruti - con grande disappunto di Mariella - vorrà dare una seconda possibilità a Bruno.