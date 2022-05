Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda martedì 31 maggio, è stato presentato agli spettatori il piccolo Antonello Schisa, che ha il volto del giovane e talentuoso attore Gennaro Filippone. Fino a questo momento il bambino era apparso in pochissime sequenze, ma ora il pubblico ha avuto modo di conoscere finalmente qualcosa in più di questo misterioso personaggio.

C'è un dettaglio molto importante che va sottolineato, ed è il fatto che la sua apparizione sia avvenuta in concomitanza con l'inizio della storyline della web challenge. Ma potrebbe essere davvero lui il responsabile delle sfide rischiose che hanno messo in pericolo Gaia e la piccola Boschi?

A seguire, senza fare spoiler, verrà analizzato questo personaggio e si cercherà di capire cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate.

Un ragazzino misterioso

Finora è stato svelato pochissimo sul personaggio di Antonello, ma nell'ultima puntata sono stati forniti alcuni interessanti dettagli. A quanto pare Antonello sembra avere una forte passione per i giochi di ruolo oltre che una spiccata propensione per il disegno, di contro è sembrato poco incline allo studio.

Bianca (Sofia Piccirillo) sembra essersi invaghita di questo ragazzino al punto da non rispondere all'interrogazione per non sminuire ulteriormente il suo compagno. A togliere ogni dubbio sulla questione è stata la scena in cui la bambina ha parlato con la mamma e la nonna.

È stato infatti spiegato che Bianca aveva studiato a lungo e conosceva tutto sul tema dell'interrogazione.

Un posto al sole: Bianca e Antonello

Bianca ha quindi preferito non rispondere ad una domanda della sua professoressa Viola (Ilenia Lazzarin) per non mettere ancor più in difficoltà Antonello, la cui interrogazione è stata disastrosa.

Bianca si è quindi invaghita di un ragazzo molto diverso da lei. Con le dovute proporzioni viene riproposta una storia con un "bad boy" come per i suoi genitori. Ma Antonello potrebbe nascondere qualcosa?

Un posto al sole: Il mistero della web challenge

Nelle puntate precedenti la telecamera ha indugiato spesso su Antonello, inoltre è sembrato palese che la scritta alla lavagna così come la stessa web challenge siano opera di uno o più ragazzini.

Questo rende Antonello colpevole? No di certo, ma a Un posto al sole, nulla viene mostrato a caso. Quindi questo ragazzino avrà un ruolo importante in questa vicenda, che va al di là della cotta di Bianca per lui.

Antonello potrebbe essere l'ideatore della web challenge, così come una vittima o forse potrebbe essere l'eroe che salva Bianca scoprendo chi si nasconde realmente dietro quelle sfide. Tutte queste ipotesi sono accettabili ma dov'è sta la verità? Per ora non sono stati molti indizi, ma il bambino è sembrato andare molto d'accordo con Bianca.