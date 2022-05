Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, rivelano che ci sarà un gran scompiglio a casa Ferri nei prossimi giorni. Nei prossimi episodi arriverà infatti a Palazzo Palladini la piccola Cristina per passare qualche giorno con papà, ma la bimba non sarà affatto felice di ritrovarsi anche Lara in casa. Questa nuova situazione la porterà a prendersela con l'incolpevole Jimmy che, di conseguenza, entrerà in crisi. In soccorso del bambino arriveranno però Serena e Micaela, pronte a dispensare consigli.

Un posto al sole, anticipazioni 6-10 giugno: Cristina non sopporta la presenza di Lara

Cristina (Camilla Cossu) arriverà a Palazzo Palladini per trascorrere alcuni giorni con il suo papà. La bambina però non prenderà affatto bene la presenza di Lara (Chiara Conti) in casa sua. A quel punto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà fare ricorso a tutta la sua dialettica per spiegare alla figlia, chi sia quella donna e perché si trovi lì.

Cristina, all'oscuro della gravidanza di Lara, percepirà il clima di astio in casa e questo influenzerà anche il suo umore. La bambina infatti finirà per mostrarsi molto fredda con il suo fidanzatino Jimmy (Gennaro De Simone).

Un posto al sole, spoiler dal 6 al 10 giugno: una delusione per il piccolo Poggi

Il comportamento freddo e distaccato di Cristina spiazzerà Jimmy che si convincerà del fatto che la bambina non voglia saperne più nulla di lui. Il piccolo Poggi disperato verrà però supportato da sua madre e dalla zia. Serena (Miriam Candurro) e Micaela (Gina Amarante) mostreranno però di avere un'idea molto diversa sulla gestione dei sentimenti, finendo per confondere ancor di più il piccolo.

Jimmy inizialmente ascolterà sua mamma e si mostrerà duro e indifferente con Cristina. Questo atteggiamento menefreghista sortirà però l'effetto opposto peggiorando ancor di più la situazione. A quel punto però interverrà zia Serena che spronerà il piccolo ad essere spontaneo e credere in se stesso. Jimmy allora seguirà il suo istinto e piomberà a casa Ferri, in tarda serata.

Roberto contro Jimmy

Roberto non sarà affatto felice di questa visita serale inaspettata e rimprovererà Jimmy. Il bambino però, fermo nei suoi intenti, riuscirà a tenere testa a Ferri e otterrà il permesso di parlare con Cristina per invitarla a mare. A quanto pare andrà tutto benissimo, Jimmy si scuserà per l'atteggiamento scostante avuto nei giorni prima e la giornata procederà a gonfie vele. Micaela sarà contenta che tutto si sia risolto, ma non apprezzerà la remissività e le scuse di suo figlio, quindi alzerà gli occhi al cielo, consapevole del fatto che il piccolo abbia preso proprio tutto da suo padre.