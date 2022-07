Momento di grande commozione per Aida Yespica. La modella venezuelana ha abbracciato nuovamente suo figlio di nome Aron dopo oltre 2 anni. Questo gesto è stato aspettato per tantissimo tempo da parte della 39enne che vive distante dal figlio. Ma non è stata soltanto la posizione geografica il problema, in quanto vi sono delle circostanze che hanno un certo peso sulla situazione. Aron, infatti, vive insieme al padre, Matteo Ferrari. Per ragioni economiche, la showgirl decise di affidare il figlio all'ex calciatore della Roma. Aida perse tanti soldi, in passato, a causa di una truffa di cui fu vittima.

Aron, aveva 7 anni e, da quel momento si è trasferito in Florida dove vive in maniera stabile e frequenta la scuola.

Aida incontra Aron a Miami

Il Coronavirus ha reso la situazione molto più complicata per Aida Yespica che vive molto distante dal figlio Aron, nato dalla relazione con Matteo Ferrari, ex giocatore. Risultava molto più facile vedersi prima del Covid-19 e della serie di restrizioni che ha portato. Da allora è divenuto più complesso vedersi. La modella venezuelana, nel corso di questi mesi, ha voluto esprimere il proprio pensiero in riferimento al dolore che ha provato nel non poter vedere il proprio figlio. Sono susseguiti vari problemi e sono passati oltre due anni prima che Aron e Yespica si potessero ricongiungere.

La 39enne si è recata a Miami presso un hotel. Il figlio è giunto con un trolley e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto immortalare il momento con un video sul proprio account Instagram scrivendo: "Finalmente dopo anni e mezzo ti posso abbracciare vida mia".

Aida e il figlio a pranzo insieme

Data la realtà contraddistinta dal Covid-19, Aron è arrivato in hotel con in dosso la mascherina.

La showgirl venezuelana è andata immediatamente incontro al figlio e i due si sono lasciati andare in un tenero e lungo abbraccio. Successivamente Aron, che ha 13 anni si è tolto la mascherina e si è baciato con la mamma. Un momento molto dolce fra madre e figlio distanti e lontani da oltre due anni. L'ex gieffina ha poi voluto guardare per bene Aron per notare quanto, in questo tempo, fosse cresciuto per poi abbracciarlo nuovamente.

La modella ha immortalato sui social network anche il momento in cui hanno pranzato assieme gustando una carbonara che rappresenta il loto piatto di pasta preferito.

I problemi di visto per Aida

Nel corso di questi anni, Aida Yespica ha riscontrato alcuni problemi con il visto per arrivare negli Stati Uniti. Visto che è stato cancellato alla showgirl per quattro volte proprio a causa della pandemia da Covid-19. In seguito ha dovuto attendere. D'altra parte il figlio Aron non è potuto giungere in Italia in quanto non vaccinato e, di conseguenza, non sarebbe potuto ritornare in America.