Amici 2022/2023 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset. L'appuntamento con il seguitissimo talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda da metà settembre e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

Occhi puntati in primis su quelle che potrebbero essere le novità legate al corpo docenti di questa ventiduesima edizione, dato che la conduttrice dello show potrebbe attuare delle sostanziali modifiche.

Retroscena cast Amici 2022/2023: restyling tra i prof?

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di Amici 2022/2023 arrivano dalle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che la padrona di casa dello show di Canale 5, avrebbe scelto di rivoluzionare il corpo docente dello show.

"Grandi manovre in vista ad Amici, dove sarebbe in corso un lavoro di restyling del corpo docente", fa sapere la rivista che per il momento non si sbilancia in merito ai nomi dei professori che potrebbero rischiare la poltrona nella prossima edizione dello show Mediaset.

Già nelle scorse settimane, però, si era parlato di una possibile rivoluzione nello show di Canale 5 e tra i nomi messi in bilico, spiccava quello della prof di canto, Anna Pettinelli.

Chiara Ferragni in lizza per entrare nel cast di Amici 2022/23

Sarà lei ad abbandonare il seguitissimo talent show di Maria De Filippi? In attesa di scoprirlo, va detto che sicuramente non uscirà di scena la prof Lorella Cuccarini.

È stata la showgirl stessa, in una recente intervista, a confermare che tornerà a vestire i panni di coach nella ventiduesima edizione di Amici 2022/2023.

E poi ancora, sempre secondo gli ultimi retroscena che riguardano il cast della nuova edizione, si vocifera che Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi addosso alla "regina dei social".

Trattasi di Chiara Ferragni, l'influencer italiana che conta oltre 27 milioni di follower sparsi un po' in tutto il mondo, amatissima e super-seguita su Instagram e social vari.

Ecco cosa potrebbe fare Chiara Ferragni ad Amici 22

A quanto pare, infatti, Maria avrebbe pensato a lei come possibile "mentore" dello show: un ruolo inedito in cui la Ferragni aiuterebbe gli allievi nei momenti di difficoltàl motivandoli e permettendo loro di affrontare le sfide senza perdersi d'animo.

In attesa di scoprire se tale retroscena legato a Chiara Ferragni si concretizzerà oppure no, quello con Amici 2022/2023 non sarà l'unico impegno della prossima stagione per Maria De Filippi.

La conduttrice tornerà anche al timone di Uomini e donne e, da settembre, sarà anche nel cast di Tu si que vales, lo show del sabato sera Mediaset.