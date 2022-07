Nella giornata di ieri, 7 luglio, è stato pubblicato un video molto divertente dove alcuni protagonisti di Un posto al sole sono intenti a ballare in modo spensierato. Tra questi risultano ben visibili Angela, Eugenio, Raffaele mentre in un filmato diverso, girato successivamente, appare anche Viola. I fan più attenti però si sono preoccupati, dopo aver notato che la location del balletto è quella dell'ospedale San Filippo.

Per molti, il siparietto innocuo nasconderebbe in realtà un grosso spoiler che non promette nulla di buono. La presenza di tanti protagonisti riuniti assieme in ospedale potrebbe infatti suggerire il ricovero di qualcuno di importante.

Ma è davvero possibile? A seguire verrà analizzato il video "incriminato" e verrà approfondita questa suggestiva teoria.

Un posto al sole: alcune stories potrebbero annunciare un drammatico evento

Andando ad analizzare le stories in questione, si possono notare Eugenio Nicotera (Paolo Romano), Angela Poggi (Claudia Ruffo) e Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) in un momento di pausa. I tre si rilassano e si lasciano andare a un simpatico balletto. Ovviamente tale sequenza non sembra suggerire un epilogo drammatico, ma la location non promette nulla di buono.

I tre, in effetti, si trovano nel cortile dell'ospedale e il fatto che siano presenti lì assieme conferma che stiano girando alcune scene al San Filippo.

In seguito compare, per qualche breve frame, anche il piccolo Antonio Nicotera, mentre in alcune stories pubblicate successivamente si può notare anche la presenza di Viola (Ilenia Lazzarin).

I personaggi a rischio

Volendo dare per buona questa teoria, tali personaggi sarebbero andati in ospedale per far visita a qualcuno, già ma chi?

All'appello della famiglia Giordano Bruni mancano Diego (Francesco Vitiello) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), ma è troppo poco per indicare loro come personaggi più a rischio. Se i video fossero stati effettivamente girati ieri tali scene non verrebbero mostrate prima di un mese, ma non sarebbe la prima volta che gli attori pubblicano le stories molti giorni dopo averle filmate.

A breve verrà ricoverato in gravi condizioni Mariano Tregara, tuttavia risulta davvero difficile immaginare un tale schieramento di personaggi per far visita all'ex boss. Ovviamente si può andare anche al di là di questa vicenda della famiglia Giordano Bruni e così facendo sarebbero a rischio tantissimi personaggi da Susanna a Clara, ma risulta inutile fare altri nomi adesso.

Un finale drammatico

Tale teoria trova molta più forza se la si associa al colpo di scena estivo di cui si vocifera da settimane, inoltre come se non bastasse nella puntata di giovedì 7 luglio è andato in onda un finale poco confortante. In una sequenza drammatica sono stati infatti mostrati tutti i protagonisti della famiglia Giordano Bruni con aria molto preoccupata quasi a suggerire che qualcosa di tragico stia per accadere.

Risulta davvero difficile pensare che ci possa essere qualche morte dovuta alla camorra come accaduto con Rita ma ciò non toglie che qualcuno potrebbe restare ferito. Non resta che attendere per scoprirne di più.