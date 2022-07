Era la fine di marzo quando Andreas Muller, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, confessava di essere in un momento difficile della sua vita. Il vincitore di Amici 16 aveva fatto cenno perfino a uno stato depressivo, ma fortunatamente il "periodo no" è acqua passata. Ad ammetterlo è stato il diretto interessato che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha dichiarato di essere "uscito fuori dal 'tunnel" anche grazie alla presenza costante e amorevole di Veronica Peparini, che non l'ha mai fatto sentire solo.

Fuori dal tunnel grazie a Veronica

"Ho passato parecchi momenti no che mi hanno causato malessere. E mi ha aiutato tanto il fatto che Veronica mi sia stata vicino in ogni mio successo e insuccesso" ha dichiarato Andreas, che ha precisato di stare bene adesso. Il suo benessere è senza dubbio frutto anche della presenza di Veronica, che oltre a essere sua compagna di vita è anche la sua compagna nel lavoro. "Lei mi fa rendere conto delle mie qualità e delle mie potenzialità" ha detto il ballerino a proposito di Peparini. Muller ha precisato la sua donna non lo ha mai lasciato, anche se ha dovuto metabolizzare degli insuccessi sul lavoro.

Ma anche questa parentesi negativa relativa all'area professionale è passata.

Dopo la pausa ad Amici - Andreas + non ha fatto parte della squadra dei professionisti del serale - il ballerino ha proseguito a vivere della sua arte. Infatti, Muller sta seguendo la parte coreografica del tour di Aka7even e non solo. Andreas, collaborando con Veronica, sta curando anche le scenografie del tour di Alessandra Amoroso.

Chi ha seguito la prima puntata di Tim Summer Hits, con Stefano De Martino e Andrea Delogu, avrà di certo notato la sua presenza nel corpo di ballo di Alessandra.

I problemi sono acqua passata

Per quanto riguarda il suo ritorno ad Amici il prossimo settembre, Andreas non si è sbilanciato. Adesso che il problema al menisco, che lo aveva tenuto lontano dal palco per molto tempo, il danzatore potrebbe tornare nel programma o continuare a esprimere la sua arte in un altro contesto.

Sul versante sentimentale tutto procede nel migliore dei modi. Andreas ha smentito, così coma aveva già fatto Veronica, una possibile crisi come causa del suo malessere. Anzi dalle parole di Muller emerge esattamente il contrario. Anche se al momento matrimonio e figli non sono nei progetti imminenti, Andreas non esclude in futuro di avere una famiglia tutta sua, anche se OIivia e Daniele, figli di Peparini nati da un precedente matrimonio, lo hanno già accolto nel migliore dei modi.