Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera californiana Beautiful, incentrata sulla rivalità lavorativa di due famose famiglie dell'alta moda, gli Spencer e i Forrester. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di fiamma fra Carter e Zoe, sulla riappacificazione di Hope e Liam, sulla scelta di Shauna di prendersi le colpe di Quinn e sul pentimento di quest'ultima.

Zoe si dichiara a Carter

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Zoe dirà a Carter di essere ancora innamorata di lui e di voler lottare per ritornare insieme, continuando comunque a soffrire per aver scoperto che lui è stato con un'altra donna.

Shauna annuncerà che la giacca vista da parte della giovane Buckingham a casa dell'avvocato era sua, facendo credere a tutti di essere stata lei ad andare a letto con Carter. Zoe apprenderà la notizia, pur ammettendo di aver pensato che la donna in questione fosse Quinn e non lei. Più tardi, Carter e Zoe s'incontreranno nuovamente, finendo per chiarirsi.

Alla fine, l'uomo rivelerà alla sua ex di voler tornare con lei. Zende e Paris lo verranno a sapere e discuteranno a lungo della nuova svolta avvenuta nella storia d'amore della sorella con l'avvocato.

Liam e Hope si riappacificano

Assalita dai sensi di colpa, Quinn farà ritorno a casa per chiedere scusa a Eric, scoprendo che il marito vuole salvare come lei il loro matrimonio. Hope confiderà a Brooke che Liam si sente ancora in colpa per averla tradita con Steffy.

Nel frattempo, Spencer confiderà la stessa cosa a Bill, per poi confidare al padre di essere in procinto di preparare una sorpresa per la moglie.

Dopo aver saputo dell'iniziativa di Liam, Brooke ne parlerà con Ridge, nella speranza che il matrimonio della figlia possa attraversare momenti migliori, mentre Bill lo rivelerà a Wyatt.

Nel corso della cena romantica organizzata da Spencer, Hope e Liam si dichiareranno un reciproco interesse, per poi riuscire a trascorrere una notte insieme, grazie anche all'aiuto di Thomas, offertosi di tenere i bambini.

Wyatt sarà molto preoccupato dallo strano comportamento di Liam e chiederà spiegazioni a Bill, il quale deciderà di non rivelargli nulla dell'incidente in cui è morto Vinny. Liam sarà molto felice dalla sua riappacificazione con Hope, ma continuerà a essere tormentato dai rimorsi. Lo strano comportamento dell'uomo desterà molti sospetti in Hope. Dopo aver saputo della riappacificazione della figlia col genero, Brooke andrà a trovare Bill per felicitarsi con lui per il lieto evento.

Più tardi, Flo andrà a trovare i Forrester e racconterà a Brooke e Ridge di aver avuto l'impressione che qualcosa non va fra Wyatt, Bill e Liam. A quel punto, la signora Logan inizierà a farsi qualche domanda su cosa sta accadendo nella famiglia Spencer.