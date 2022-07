Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, dall'1° al 7 agosto ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liam in accordo con Hope deciderà di costituirsi perché non vorrà più vivere con il senso di colpa per tutta la vita. Bill però proverà a convincere suo figlio a non compiere questo gesto perché si rovinerebbe la vita, ma a nulla serviranno le sue parole. Quindi, a causa di ciò Spencer senior sarà molto nervoso e se la prenderà anche con l'altro figlio Wyatt.

Liam deciderà di costituirsi

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Liam e Hope si godranno l'ultima notte d'amore, in quanto avranno deciso di andare alla polizia a raccontare tutta la verità sulla morte di Vinny.

Allo stesso tempo però Bill proverà in tutti i modi a convincere suo figlio a non rovinarsi la vita con questa confessione, ma per il fratello di Wyatt questa rappresenta l'unica soluzione per pulirsi la coscienza.

Successivamente, Liam e Hope ascolteranno il consiglio di Bill di rifletterci 24 ore, prima di prendere la loro decisione definitiva. Tuttavia passato questo lasso di tempo, i due coniugi non cambieranno idea e sceglieranno comunque di costituirsi.

Paris aggredirà Shauna in maniera verbale per difendere sua sorella Zoe

Poco dopo, Brooke sarà molto preoccupata per sua figlia, così come lo sarà Paris per sua sorella Zoe. Infatti, la ragazza verrà a sapere che Shauna e Carter sono andati a letto insieme e quindi affronterà Fulton di persona. In particolare, Buckingham dirà alla madre di Flo di farsi da parte con l'avvocato, in perché non vorrà più vedere sua sorella Zoe soffrire a causa sua.

Intanto, Quinn proverà tanta gratitudine per la sua amica che continuerà a difenderla. E proprio per questo motivo, la donna prometterà a Shauna che non cadrà più in tentazione, così come anche Carter dirà che non commetterà più questo errore.

Successivamente, Thomas sarà molto turbato dopo aver avuto un incontro con Bill. Infatti, il ragazzo racconterà i dettagli della conversazione con Spencer a Ridge e Brooke.

Quest'ultima confermerà che il suo ex marito è molto strano nell'ultimo periodo e sarà sicuramente successo qualcosa di molto grave.

Quindi, Thomas e Brooke per la prima volta saranno d'accordo su un argomento. Inoltre, la madre di Hope inizierà a pensare che il suo figliastro sia davvero cambiato. Infine, Thomas dirà di volere solo il meglio per Hope e Liam e Brooke questa volta ci crederà per davvero. Tutto ciò sotto gli occhi di Ridge che guarderà i due andare d'accordo e sarà molto compiaciuto.