Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5, da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, ci saranno interessanti novità. In particolare, Zuleyha e Demir torneranno dal loro viaggio di nozze e la sarta subito chiederà a Gulten se ha avuto informazioni dal suo amore Yilmaz. La giovane però non sarà a conoscenza che il giovane protagonista, non potrà mandare nessun messaggio in quanto è controllato a vista dal direttore della prigione.

Poco dopo, Gulten scoprirà che Yilmaz ha ricevuto una condanna a morte e quindi avviserà Zuleyha che sarà scioccata.

Poi la sarta deciderà di fuggire di nascosto dalla tenuta per raggiungere l'uomo che ama.

Nel frattempo, Yilmaz rimarrà ferito e andrà in ospedale e in questa circostanza l'uomo elaborerà un piano per evadere, consapevole del fatto che il tempo a disposizione è poco e quindi dovrà fare in fretta.

Successivamente, Yilmaz riuscirà ad evadere dalla finestra dell'ospedale. Alla fine la fuga dell'uomo terminerà perché le forze dell'ordine lo troveranno e lo riporteranno in carcere. Allo stesso tempo, Hunkar donerà a Gaffur una somma di denaro per avergli salvato la vita.

Yilmaz verrà condannato a morte

Yilmaz evaderà dall'ospedale

Demir verrà immediatamente informato da un comandante dell'evasione di Yilmaz.

La fuga del giovane protagonista giungerà a termine, in quanto il ragazzo sarà riconsegnato alla giustizia. Allo stesso tempo, Hunkar donerà a Gaffur una somma di denaro molto importante per averle salvato la vita.