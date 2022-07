Continua la programmazione di Terra Amara, la nuova soap opera turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa. Colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate. Secondo le anticipazioni arriverà presto la resa dei conti tra Yilmaz e Demir, ma prima il potente Yaman segnerà un punto a suo favore riducendo in fin di vita il rivale. Ciò accadrà nelle puntate in onda giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022.

Trama Terra Amara 28 luglio: Şermin e Sanihe tramano contro Züleyha

Demir farà tutto il possibile per impedire a Yilmaz di uscire di prigione.

Il suo ritorno, infatti, metterebbe a rischio il suo matrimonio con Züleyha. Il destino, però, rimescolerà le carte e darà un'altra possibilità al giovane. Nella puntata di Terra Amara in programma su Canale 5 giovedì 28 luglio 2022 Akkaya otterrà la libertà grazie all’amnistia. A quel punto Demir si troverà in difficoltà. L'uomo saprà per certo che l'ex detenuto, una volta fuori, correrà alla tenuta per portare via la ragazza. Il potente signore di Çukurova non accetterà di perdere l'amata moglie e si rivolgerà a dei malviventi, perché si mettano alla ricerca del giovane. Nel frattempo crescerà l'invidia e il risentimento di Şermin e Saniye nei confronti di Züleyha. Le due donne si accorderanno per eliminare una volta per tutte la comune nemica e il bambino che aspetta.

Secondo le anticipazioni, introdurranno un serpente nella camera della futura madre, che per lo spavento uscirà di gran corsa dalla stanza e cadrà giù per le scale. Dopo aver ripreso i sensi, però, la giovane entrerà in travaglio.

Terra Amara, anticipazioni del 29 luglio: Gaffur in cerca del corpo di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, sulla puntata in onda venerdì 29 luglio 2022, rivelano che Demir non avrà pietà di Yilmaz.

L'uomo, dopo aver fatto torturare il giovane, gli sparerà e il corpo verrà gettato nel canale. Yaman rivelerà alla madre ciò che avrà fatto, ma si renderà conto di non essete certo della morte di Akkaya. Perciò, secondo le anticipazioni, ordinerà a Gaffur di recuperare il cadavere. Nel frattempo Yilmaz verrà soccorso da Gülten che, a sua volta, chiederà l'aiuto di Sabahattin.

Grazie all'intervento del dottore, l'ex carcerato si salverà. Intanto Taşkin capirà che Yilmaz è vivo, mentre la sorella inizierà ad accusare Saniye di ciò che è accaduto a Züleyha. La ragazza sosterrà che la cognata, d'accordo con la signora Şermin, abbia cercato di farla abortire. Nel frattempo la situazione per la famiglia Yaman è destinata a complicarsi. Infatti Fekeli è deciso a regolare i conti con le sue vecchie conoscenze. Perciò deciderà di agire recandosi direttamente a Çukurova.