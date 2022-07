Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo settembre 2022. Complice le elezioni anticipate al prossimo 25 settembre ci saranno diverse modifiche al palinsesto delle tre reti della tv di Stato.

E, a farne le spese, potrebbero essere le date di partenza di alcune attesissime fiction che popoleranno la programmazione di prima serata di Rai 1.

Tra queste vi è Mina settembre 2, la serie con Serena Rossi, la cui messa in onda era prevista a partire proprio da domenica 25 settembre 2022 in prime time.

Mina Settembre 2, a rischio il debutto del 25 settembre: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, le elezioni politiche anticipate al 25 settembre, determineranno un dovuto cambio programmazione nei palinsesti della tv di Stato.

Il 25 settembre, infatti, era previsto il debutto della fiction Mina Settembre 2 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

La data è proprio quella in cui sono previste anche le elezioni politiche e, di conseguenza, la fiction potrebbe slittare alla settimana successiva, per lasciare spazio a qualche speciale TG 1 dedicato ai risultati del voto degli Italiani.

Il debutto di Mina Settembre 2, quindi, potrebbe slittare alla domenica successiva, ossia al 2 ottobre, sempre in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Anche Imma Tataranni potrebbe slittare

La stessa sorte potrebbe toccare anche ad un'altra attesissima fiction prevista nel palinsesto di Rai di questo autunno 2022.

Trattasi di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la serie con Vanessa Scalera e Alessio Lapice, di cui è prevista la messa in onda di quattro nuove puntate in prima visione assoluta, per portare a compimento il secondo capitolo.

Il debutto di Imma Tataranni 2 era fissato per giovedì 22 settembre: anche in questo caso, però, la fiction potrebbe slittare di una settimana, per lasciare spazio a degli speciali dedicati alle elezioni e ai confronti tra i vari leader, prima che entri in vigore il silenzio stampa.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai settembre

E poi ancora, le novità della programmazione Rai di settembre 2022, prevede anche lo stop per la soap opera Sei Sorelle, attualmente in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Dal 12 settembre, infatti, è previsto il ritorno in scena de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, che sarà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 16 alle 16:45 circa.

Di conseguenza, per la soap opera Sei Sorelle non ci sarà più spazio nel palinsesto feriale pomeridiano della rete ammiraglia e, a questo punto, non si esclude che possa essere cancellata per poi essere riproposta nel corso della prossima estate.