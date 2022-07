Can Yaman avrebbe "perso le staffe" nei confronti di una fan. È questo l'ultimo retroscena che ruota intorno al divo turco che ha fatto innamorare milioni e milioni di spettatrici e fan in Italia.

A riportare la notizia sul conto dell'attore è stata l'esperta di Gossip Deianira Marzano, la quale ha condiviso la segnalazione arrivata da una fan che avrebbe avuto modo di assistere alla scena in "presa diretta".

Il retroscena su Can Yaman: l'attore avrebbe 'perso le staffe'

Nel dettaglio, il successo di Can Yaman continua a essere inarrestabile in Italia.

Sebbene l'attore sia da un po' di tempo "sparito dai radar" televisivi, il pubblico continua a seguirlo sui social e attende con trepidazione la messa in onda della fiction "Viola come il mare", che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Un progetto decisamente molto ambizioso, dato che si tratta della prima serie televisiva in cui l'attore turco reciterà completamente in italiano e non sarà doppiato (così come è accaduto con DayDreamer - Le ali del sogno e le altre serie tv tuche).

Ebbene, una fan ha beccato Can Yaman su una spiaggia a Roma, mentre giravano alcune scene di questa fiction che sarà poi trasmessa su Canale 5 e pare che l'attore non abbia gradito l'atteggiamento di una ammiratrice.

'Ha urlato: non fare foto', il retroscena su Can Yaman

"Una signora ha fatto una foto da lontano e lui ha iniziato a urlare: cancella il video, non fare foto!", viene riportato nel retroscena condiviso sui social da Deianira Marzano.

Insomma, sembrerebbe che il divo turco non abbia gradito queste "foto a tradimento" fatte dalla sua fan e sarebbe andato in escandescenza.

Solo qualche settimana fa l'attore si era sfogato sui social, facendo presente di essere costantemente sotto pressione per l'atteggiamento dei suoi fan, che non gli davano modo di stare tranquillo neppure all'interno della sua stessa abitazione.

A settembre, l'atteso ritorno di Can Yaman su Canale 5

In attesa di scoprire se il divo turco deciderà di replicare o meno a questo retroscena che è stato riportato sui social dall'esperta di gossip Deianira, cresce l'attesa per la messa in onda della prima stagione di Viola come il mare.

La fiction, destinata al prime time di Canale 5, inizialmente era prevista per la stagione primaverile del Biscione ma alla fine hanno scelto di posticiparla al prossimo autunno.

Di conseguenza, a partire da metà settembre, ci sarà spazio in prima serata per la messa in onda delle sei puntate che andranno a comporre la prima stagione di questa fiction, la quale segnerà ufficialmente il ritorno di Can Yaman sul piccolo schermo, dopo un periodo di assenza.