Passioni ma anche ideali comuni che le hanno avvicinate sempre più fino alla decisione di convolare a nozze. Francesca Pascale e Paola Turci avrebbero iniziato a parlare del grande passo al pride di Napoli nel 2021. La scelta di sposarsi a distanza di un anno da quella uscita pubblica non sarebbe casuale. In precedenza la coppia era stata immortalata solo dai paparazzi. Nel 2020 il settimanale Oggi aveva pubblicato le foto della cantante con l’ex esponente di Forza Italia mentre si scambiavano tenerezze in barca durante una vacanza in Cilento.

Da quel momento hanno cercato di tenere lontano dai riflettori la loro love story ed anche le nozze erano state programmate in gran segreto nella speranza di tenere lontani occhi indiscreti.

“La notizia era stata tenuta riservata ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio ha evidentemente rotto il silenzio” - ha spiegato il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, in quota Pd e amico di Enrico Letta che celebrerà le nozze. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore Francesca Pascale e Paola Turci pronunceranno il sì più dolce in uno scenario da favola nel castello di Velona.

Gli insulti degli haters alla vigilia del matrimonio e la replica di Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci sono pronte a coronare il loro sogno d’amore a Montalcino, in Toscana. Gli attacchi ricevuti in queste ore dagli haters sono stati rispediti al mittente dalla cantante che ha pubblicato sui social lo screenshot di uno degli insulti ricevuti ed ha replicato: “Ignoranza, cattiveria ed infelicità in una sola frase” - ha ribattuto l’artista su Instagram.

Prima di legarsi sentimentalmente a Paola Turci, la 36enne è stata fidanzata con Silvio Berlusconi per otto anni.

Il rapporto con Francesca Pascale, e la sua candidatura alle Europee, fu una delle cause della definitiva rottura tra il cavaliere e Veronica Lario. Da adolescente la napoletana, nata il 15 luglio 1985, aveva partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e si era avvicinata al mondo della tv girando un discusso spot con un gelato per la trasmissione Telecafone (in onda su Telecapri).

Pascale, dai concorsi di bellezza alla svolta politica: fondò il gruppo Silvio ci manchi

In occasione delle finali di Miss Gran Prix scoprì un’irregolarità che la spinse a denunciare l’organizzazione ed avvicinarsi al mondo della politica. Dopo il diploma si è laureata in Scienze Politiche dopo aver vissuto un periodo difficile per la prematura scomparsa della madre.

A 21 anni il tentativo di conquistare uno scranno al consiglio comunale di Napoli ma la prima esperienza elettorale non fu particolarmente brillante. Da sempre profonda ammiratrice di Berlusconi fonda a 23 anni il gruppo Silvio ci manchi e l’anno dopo diventa consigliere provinciale per il Popolo della Libertà.

Il legame con il Cavaliere diventa sempre più intenso con Francesca Pascale che si trasferisce a Roma in uno degli appartamenti dell’ex premier. Nel 2012, dopo la burrascosa separazione con Veronica Lario, Berlusconi ufficializzò in tv la relazione con la napoletana. Una love story che è durata fino all’inizio del 2020 quando la coppia ha annunciato, attraverso una nota stampa, la rottura. Pochi mesi dopo i primi scatti con Paola Turci con la quale convolerà a nozze sabato 2 luglio a Montalcino.