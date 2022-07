Una nuova ed avvincente puntata attende i fan di Terra amara nel pomeriggio del 27 luglio 2022. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda, rivelano che Demir ingaggerà un uomo per uccidere Yilmaz in carcere. Fortunatamente Fekeli, un compagno di cella, salverà la vita a Yilmaz. Anche questa volta, Akkaya la scamperà per un soffio. Per lui potrebbero arrivare buone notizie, visto che la nuova legge sull'amnistia, potrebbe farlo uscire dal carcere.

Demir vuole far uccidere Yilmaz in carcere: spoiler Terra amara

Le vicende di Terra amara continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5.

Da lunedì 25 luglio, le vicende di Zuleyha e Yilmaz vanno in onda alle 14.45 ed occupano quindi una delle fasce orarie più importanti del pomeriggio. Ebbene, la soap tv turca non deluderà le attese nemmeno nelle prossime puntate in onda in questa ultima settimana di luglio. In particolare, ci saranno nuovi colpi di scena anche nell'episodio che verrà trasmesso mercoledì 27 luglio. Dando uno sguardo alle anticipazioni, Demir continuerà ad essere ossessionato da Yilmaz, tanto da arrivare ad ingaggiare un uomo che lo uccida in carcere.

Fekeli salva la vita a Yilmaz: i due come padre e figlio

C'è pure da considerare il fatto che Zuleyha sarà ancora all'oscuro del fatto che Yilmaz sia ancora vivo. La donna infatti, crederà che il suo amato sia morto nell'incendio scoppiato sette mesi prima in carcere.

Demir invece, saprà bene che il suo rivale è vivo e vegeto e deciderà che sia giunto il momento di eliminarlo. Il piano però, non andrà a buon fine, visto che Fekeli, un compagno di cella di Yilmaz gli salverà la vita. Fekeli è un detenuto più vecchio e saggio e tra lui e Yilmaz, si instaurerà un rapporto molto stretto, come tra padre e figlio.

Terra amara, spoiler 27 luglio: Yilmaz potrebbe uscire di prigione

Yilmaz nonostante tutti i tentativi di Demir di eliminarlo, riuscirà a scamparla anche questa volta. Nel frattempo Sermin chiederà al cugino Demir il denaro per mantenere la figlia Betul che studia in Francia. Demir non esaudirà le sue richieste economiche e dirà alla cugina che l'unica cosa da fare per lei, sarà quella di mettere in vendita la sua villa.

Sermin si convincerà che dietro al rifiuto di Demir ci sia lo zampino di Zuleyha e cercherà quindi di metterle contro Saniye. Sempre nel corso dell'episodio in onda il prossimo 27 luglio, Demir verrà a sapere che Yilmaz potrebbe uscire di prigione grazie alla nuova legge sull'amnistia. Ovviamente Yaman non vorrà che ciò accada e deciderà di recarsi a Instanbul per sistemare la questione. Dando uno sguardo alla trame successive di Terra amara, nonostante gli sforzi, Demir non riuscirà ad impedire che Yilmaz torni in libertà.