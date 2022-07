Elisa Esposito ha deciso di rinunciare a una possibile carriera di make up artist per dedicarsi ad altro dal punto di vista professionale. La giovane insegnante di corsivo ha dichiarato di avere in programma diverse serate come ospite in locali e discoteche. Elisa, inoltre, ha intenzione di continuare a sfruttare il suo talento di influencer su TikTok. La 19enne ha un diploma di estetista e inizialmente voleva continuare tale percorso con una specializzazione proprio come make up artist, ma dopo la fortuna avuta sui social come creator, i suoi piani sono cambiati.

Elisa Esposito: 'Voglio concentrarmi sui miei video'

Intrvistata da Di Più, Elisa Esposito ha raccontato di come non abbia più intenzione di specializzarsi come make up artist, parlando del suo futuro professionale: "Ho lasciato da parte questo progetto. Voglio concentrarmi sui miei video. Poi ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche". La 19enne ha dichiarato di averne fatto già un paio ed è stata molto soddisfatta dell'esperienza. La prof di corsivo ha apprezzato il fatto di stare dinanzi a numerose persone che la attendevano e che volevano farsi un selfie con lei. Non ha tuttavia nascosto di aver provato anche un po' di ansia.

La corsivo mania cavalca ancora l'onda

Elisa Esposito è creatrice di un nuovo modo di esprimersi: il corsivo.

Tale linguaggio nasce come simpatica presa in giro dell'accento delle ragazze milanesi. Se molti hanno criticato la cosiddetta "corsivo mania", in realtà tutto è nato come un semplice gioco. La stessa Elisa ha ribadito che il suo "tormentone" non ha nulla di serio e che lei nella vita reale si esprime normalmente. La giovanissima ha però confessato di aver ricevuto diversi insulti e minacce, che inizialmente hanno provato la 19enne, ma poi ha deciso di non dare troppa importanza ai suoi detrattori.

L'invito al Grande Fratello Vip rifiutato

Elisa Esposito avrebbe ricevuto un invito come concorrente al Grande Fratello Vip. La ragazza però non avrebbe accettato la proposta, a suo dire. Elisa ha detto di no, in quanto non ha al momento intenzione di partecipare a programmi di questo tipo poiché non li apprezzerebbe. Per ora niente tv: Elisa vuole solo dedicarsi ai video e alle foto che posta su TikTok e OnlyFans.

Come è nato il corsivo

Il personaggio della prof di corsivo è nato da un'idea di Elisa Esposito assieme al suo ragazzo, Davide Gentile, anche lui tiktoker. Tutto è iniziato con la pubblicazione di un video che ha avuto un successo imprevedibile. Elisa ha dichiarato che nel video parlava appunto in corsivo e questo suo siparietto è bastato per generare un vero e proprio boom di visualizzazioni: circa sei milioni.