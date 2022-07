Continua a far discutere la scelta di Maria De Filippi di rinunciare a una storica professoressa di Amici. Da qualche giorno, infatti, sul web non si parla d'altro che del ritorno di Arisa nel cast e dell'addio piuttosto inaspettato di Veronica Peparini. Secondo Amedeo Venza, la compagna di Andreas Muller non sarebbe stata riconfermata come docente di ballo della nuova edizione a causa di alcuni malumori con chi lavora per il programma di Canale 5. Sui social network, intanto, la coreografa ha confermato l'allontanamento dal talent show.

Cambiamenti tra i protagonisti di Amici

Il cast di Amici è in via di definizione: quando mancano meno di due mesi al debutto dell'edizione 2022/2023, si conosce già la commissione interna.

Davide Maggio ha anticipato che i professori della ventiduesima stagione del talent show saranno: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

A lasciare definitivamente il programma, dunque, saranno Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Se l'addio della speaker radofonica era nell'aria (si vociferava da settimane), quello della coreografa di danza moderna ha spiazzato fan e addetti ai lavori: dopo anni passati "alla corte" di Maria De Filippi, l'insegnante di ballo non è stata riconfermata.

I retroscena sul corpo docenti di Amici

Da quando in rete ha cominciato a circolare la notizia della sostituzione di due storiche professoresse di Amici, in tanti si sono chiesti cosa ci sia dietro a questa decisione e Amedeo Venza ha provato a soddisfare la curiosità del pubblico.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 25 luglio, ha riportato un retroscena che gli avrebbero riferito fonti secondo lui attendibili.

"Dietro l'uscita di scena di Veronica Peparini, ci sarebbero malumori col programma", ha raccontato il pugliese sui social network.

A sostenere ciò, sarebbero fonti vicine sia alla coreografa che al suo compagno Andreas Muller, anche lui fuori dal cast di ballerini professionisti nell'edizione che si è conclusa lo scorso maggio.

Le prime parole dell'ex prof di Amici

Secondo Amedeo Venza, Veronica Peparini non figura nella commissione interna di Amici 2022/2023 a causa di presunti "scontri" con gli addetti ai lavori, come se tra la professoressa e la produzione del talent ci fosse "maretta".

Da quando in rete si è cominciato a parlare della sua mancata riconferma nel cast del programma condotto da Maria De Filippi, la prof non si è ancora esposta palesemente per commentare il tutto. Le uniche parole che la coreografa di danza moderna ha condiviso con i follower di Instagram sono le seguenti: "Gratificata da questo periodo intenso, guardo avanti con passione e stimoli sempre nuovi".

Tanti hanno interpretato questa frase come una conferma indiretta alla notizia del suo addio definitivo ad Amici, tant'è che ha sottolineato l'importanza di andare oltre e non guardare mai alle cose fatte in passato.

Nessun commento, invece, da parte di Anna Pettinelli. L'ormai ex docente di canto, infatti, non si è ancora sbilanciata sulla decisione di Maria De Filippi di sostituirla con Arisa (che torna dopo un anno di pausa e altre esperienze televisive), ma non è detto che non lo faccia in futuro, magari a ridosso del debutto della ventiduesima edizione del format.

La prima puntata di Amici 22 è prevista per domenica 18 settembre, giorno in cui saranno presentati sia i professori che gli allievi della nuova classe (gli aspiranti cantanti e ballerini stanno sostenendo i casting proprio in queste settimane).