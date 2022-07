Elisabetta Gregoraci è pronta a vivere un'altra estata al timone del programma musicale 'Battiti Live'. La showgirl calabrese è stata confermata al fianco di Alan Palmieri nello show che, per l'intera estate, porterà della musica nelle varie piazze pugliesi. 'Battiti Live' verrà, inoltre, trasmesso su Italia 1 e ciò consentirà alla conduttrice di entrare nuovamente nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo. L'ex gieffina si mantiene sempre in forma, innamoratissima del figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore ed è ancora ufficialmente single.

Elisabetta ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi' nel quale ha parlato anche di uomini.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha parlato alla rivista diretta da Alfonso Signorini della sua vita privata. Non è la prima volta in cui la showgirl di Soverato ha voluto evidenziare che gli uomini temono la sua personalità molto forte. Anche in questo caso, la conduttrice non ha rivelato grossi scoop riguardo alla sua vita sentimentale. Ha, però, confidato che i corteggiatori non mancano, dichiarando che qualche coraggioso, per fortuna, c'è. D'altra parte, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha sottolineato: 'Rimango una donna esigente che non si accontenta", aggiungendo: 'Ma non mancano i candidati".

Per conquistare Elisabetta ci sono prove da superare

Se dovesse arrivare il principe azzurro capace di conquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci, la calabrese ha dichiarato: "Se c'è lo scoprirete". L'ex moglie di Flavio Briatore ha inoltre affermato che in varie circostanze gli uomini, nel momento in cui gli si sta per conferire una chance, finiscono per cadere su piccole cose.

Proprio per tale motivazione, secondo Elisabetta, nessuno è stato capace di conquistarla, anche perché per stare con lei vi sono delle prove da superare.

Elisabetta Gregoraci donna gelosa

In tema di relazioni sentimentali, Elisabetta Gregoraci ha rivelato al settimanale 'Chi' di essere una donna particolarmente gelosa. Questo, secondo la calabrese, è un tipico tratto appartenente alle italiane mediterranee e lei è una donna del sud.

L'ex gieffina ha affermato di essere capace di perdere il sonno a causa di una litigata ma, d'altra parte', non è intenzionata a perdere i baci. Si è definita come una persona pronta a costruire. All'interno delle mura domestiche, la showgirl ha ammesso di mettere da parte la sensualità che la caratterizza nelle sue apparizioni pubbliche. Anzi, ci ha tenuto a sottolineare di andare a letto con il pigiamone. Per il momento, il suo cuore appartiene a un uomo soltanto, ovvero il figlio Nathan Falco.