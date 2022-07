Alfonso Signorini ha battezzato il piccolo Gabriele Ciavarro, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si erano conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati.

E così, per celebrare al meglio questo amore, i due genitori del piccolo Gabriele hanno chiesto a Signorini di fare da padrino al loro bambino, dato che è stato proprio lui a farli incontrare.

Il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia battezzato da Alfonso Signorini

Nel dettaglio, la love story tra Clizia e Paolo è nata in una delle ultime edizioni del GF Vip.

I due si sono incontrati all'interno della casa più spiata d'Italia e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

La coppia, terminata l'esperienza del reality show Mediaset, scelse di andare a convivere e in seguito annunciò la notizia dell'arrivo del primo bebè.

Il piccolo Gabriele è nato a febbraio e, qualche settimana prima del parto, intervenendo proprio in diretta al GF Vip, la coppia Clizia-Paolo annunciarono in diretta ad Alfonso Signorini, di averlo scelto come padrino del loro primo figlio.

Una promessa che i due ex concorrenti del reality show hanno mantenuto, dato che in queste ore Signorini è arrivato ad Agrigento per partecipare al battesimo del piccolo Gabriele.

La gioia di Signorini scelto come padrino del piccolo Gabriele

Una grande emozione per il padrone di casa del GF Vip, il quale ci ha tenuto a sottolineare ancora una volta quanto il reality show sia estremamente vero, a differenza di quello che dicono in tanti, che spesso lo accusano di essere un programma finto e costruito.

"L'amore quando c'è non si può combattere.

Questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui", ha scritto Signorini nel post social che in queste ore ha scelto di condividere sulla sua pagina Instagram, confermando la sua gioia per aver fatto da padrino al piccolo Gabriele.

Intanto, Signorini si prepara a tornare in onda con la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7.

Il reality show sarà trasmesso a partire da metà settembre in prime time su Canale 5 e, anche quest'anno, ci sarà il doppio appuntamento settimanale.

Da settembre, al via il nuovo Grande Fratello Vip

Al momento si hanno poche certezze su quello che sarà il cast certo della settima edizione del reality show Mediaset.

Al contrario, invece, si hanno già i nomi ufficiali di chi vestirà i panni di opinionisti di questo nuovo Grande Fratello Vip.

Al fianco di Alfonso Signorini, infatti, ci sarà la nuova coppia composta dalla new entry Orietta Berti e dalla "veterana" Sonia Bruganelli, che torna per il secondo anno consecutivo.