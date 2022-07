La settima stagione del GFVip, in programma per il 19 settembre 2022, potrebbe essere anticipata, secondo le ultime indiscrezioni, al 12 settembre. Il sito Coming Soon ha rivelato i primi cinque possibili nomi dei concorrenti della prossima edizione del reality: tra i più discussi Diego Armando Maradona Junior, figlio del leggendario El Pibe de Oro, e Ginevra sorella di Elettra Lamborghini.

Nomi dei primi 5 concorrenti in lizza per la settima edizione del GFVip

Dopo aver seminato numerosi indizi con qualche Anticipazioni Tv, Alfonso Signorini si diverte ad alimentare le più diffuse illazioni.

Il conduttore del GFVip ha, per esempio, parlato di una delle probabili protagoniste di questa nuova edizione: Chadia Rodriguez. Presentatrice, modella e rapper italiana, di origini spagnole e marocchine, Chadia si è fatta recentemente conoscere dal grande pubblico per il suo ultimo album, dal titolo Devastante, realizzato con la partecipazione di molti nomi noti del panorama musicale italiano tra cui J-Ax, Stash e Lorella Cuccarini.

Il secondo concorrente potrebbe essere George Ciupilan. Il giovane influencer di origini romene, ad oggi, conta circa 600mila seguaci. Nonostante abbia solo vent’anni George ha al suo attivo ben due reality show: il Collegio, La Caserma.

Un’altra indiscrezione riguarda la presenza di Ginevra Lamborghini.

La ventinovenne, sorella della più nota Elettra, è direttrice creativa di tutte le collezioni donna del marchio di famiglia.. Seguitissima sui social e in particolare su Instagram (conta più di 60mila follower) Ginevra debutta nel mondo della musica con il singolo Scorzese (2020).

Il quarto nome emerso è quello di Diego Armando Maradona Junior [VIDEO]: il trentacinquenne non ha seguito le orme del più famoso padre, ma si è distinto nel beach soccer, sport che gli ha permesso di aggiudicarsi una medaglia d’argento in occasione dei mondiali disputati in Francia nel 2008

Alla prossima edizione del GFVip potrebbe, inoltre, partecipare anche Pamela Prati, ma la sua presenza sarebbe a rischio: la showgirl, infatti, non avrebbe ancora risolto il vecchio contenzioso con la Mediaset.

Altri possibili concorrenti del GFVip 2022

Niente di ufficiale ma, secondo altre indiscrezioni di Fan Page, tra gli altri concorrenti del GFVip potrebbero esserci: Antonella Fiordelisi, ex schermidore di 24 anni, nonché ex fidanzata di Francesco Chiofalo ex protagonista del programma La Pupa e il secchione, diretto da Barbara D'Urso; Patrizia Groppelli, compagna del giornalista Alessandro Sallustio; Antonino Spinalbese (27 anni), l'attuale compagno della presentatrice Belen Rodriguez; l'ex senatore Antonio Razzi, (74 anni) noto anche per le sue partecipazioni televisive e per l’esilarante imitazione di Maurizio Crozza; Asia Gianese (23 anni), influencer nota per aver violato il codice della strada allo scopo di girare un video successivamente postato sui social network; Carolina Marconi (44 anni) attrice di origine venezuelana, ex concorrente della quarta edizione del GF; Charlie Gnocchi (59 anni) speaker radiofonico e fratello del comico Gene Gnocchi e, infine, Evelina Sgarbi appassionata di storia dell'arte proprio come suo padre Vittorio.