Terminata la stagione di Uomini e Donne, Gianni Sperti si sta godendo le ferie. L'opinionista del dating show ama molto viaggiare e condividere con i suoi follower le sue avventure, ma stavolta la tappa in Egitto non è iniziata nel migliore dei modi. L'ex marito di Paola Barale ha confessato che hanno smarrito i suoi bagagli, che sono stati ritrovati poi da lui stesso solo cinque giorni dopo il suo arrivo. Adesso però la vacanza può proseguire tranquillamente.

Lo sfogo dell'opinionista su Instagram

Gianni Sperti ama viaggiare e condividere le sue esperienze con i follower attraverso il suo profilo Instagram.

La meta delle vacanze scelta dal collega di Tina Cipollari è stata Il Cairo, ma non tutto è andato per il verso giusto, soprattutto all'inizio. "Ora posso raccontarvi la mia disavventura" ha esordito Sperti nel suo sfogo social, aggiungendo di essere arrivato in Egitto il 28 giugno, ma senza le sue valigie. "Da cinque giorni sono in giro senza niente" ha ammesso l'opinionista.

Gianni ha proseguito raccontando di aver scritto mail e telefonato per sapere che fine avessero fatto le sue valigie, ma nessuno sapeva dirgli nulla a riguardo. Fino a quando Sperti stesso non ha atteso delle lunghe ore in aeroporto per ottenere un permesso che gli consentisse di entrare nella zona del deposito bagagli.

"Ho cercato e alla fine ce l'ho fatta, l'ho trovato" ha detto l'opinionista.

Gianni Sperti: 'Posso iniziare la mia vacanza'

"Posso finalmente iniziare serenamente la mia vacanza" ha concluso Gianni Sperti, che dopo dei giorni in cui ha dovuto fare a meno di tutte le sue cose, ha recuperato il suo bagaglio insieme alla tranquillità.

Per Sperti saranno giorni di relax e avventura, in previsione di un ritorno a Canale 5 durante la prossima stagione televisiva. Infatti la sua presenza così come quella di Tina non sono in dubbio: i suoi commenti alle relazioni che nascono a Uomini e Donne, sia sul versante del trono classico che over, sono un vero punto di riferimento per i telespettatori del programma.

Nel frattempo Gianni continuerà a tenere compagnia ai suoi fan attraverso i social. Adesso che è più tranquillo potrà allietare i follower con tante foto direttamente dalla calda meta scelta per questa prima parte d'estate. Gianni Sperti non ha reso noto se sta viaggiando in compagnia o da solo, ma sta di fatto che la pausa dagli impegni televisivi gli sta consentendo di concedersi nuove esperienze e vedere posti nuovi resta sempre il modo migliore per ricaricarsi e poi rientrare negli studi di Uomini e Donne più che carico che mai.