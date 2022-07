Pamela Petrarolo ha rilasciato un'intervista radiofonica a Radio Radio. Durante la chiacchierata con Giada Di Miceli, l'ex concorrente dell'Isola 16 ha fornito la sua opinione sul feeling mostrato davanti alle telecamere fra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. A detta dell'ex ragazza di Non è la Rai, tra i due si sarebbe trattato solo di strategia per catturare l'interesse dei telespettatori.

Il commento dell'ex naufraga

L'esperienza di Pamela Petrarolo in Honduras è stata caratterizzata da alti e bassi. La concorrente, dopo aver raggiunto i suoi compagni d'avventura, è finita in nomination ed è stata eliminata.

Arrivata su Playa Sgamatissima doveva affrontare il percorso con l'altro eliminato Roger Balduino, ma il modello si è ritirato dal Reality Show per un infortunio.

Dunque, l'ex concorrente dell'Isola 16 non è riuscita a conoscere bene tutti i compagni d'avventura. Tuttavia, la diretta interessata ha confidato a Giada Di Miceli di essersi fatta una sua opinione. In particolare, Pamela ha commentato il feeling mostrato fra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: "Non gli fregava nulla di lei". L'ex naufraga ha rivelato che all'inizio il 37enne romano credeva di poter instaurare un buon rapporto con la nuova arrivata. Successivamente però ha cambiato idea, tanto da non volerla più conoscere lontano dai riflettori.

Secondo Petrarolo, anche Mercedesz avrebbe marciato sull'interesse verso il fratello di Guendalina Tavassi: "Secondo me ha attuato una finta strategia". L'ex naufraga ha sostenuto che è risaputo che chiunque crei una relazione all'interno di un reality show entra nelle grazie dei telespettatori.

Cosa pensa degli altri concorrenti?

Nel corso dell'intervista radiofonica Pamela Petrarolo ha detto cosa pensa degli altri ex compagni d'avventura. In merito alla vittoria di Nicolas Vaporidis, l'ex naufraga ha ammesso che è stato un bel percorso anche se l'uscita di scena di Edoardo Tavassi ha compromesso il verdetto finale.

Lory Del Santo non si sarebbe mai messa in gioco al 100% a causa di un infortunio precedente all'Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro invece, è riuscita a mangiare più degli altri concorrenti: "Molte persone si facevano condizionare da lei".

Ecco quanti chili ha perso l'ex ragazza di Non è la Rai

A proposito di cibo l'ex concorrente dell'Isola 16 ha svelato quanti chili ha perso durante l'esperienza in Honduras: "Sono entrata che ero 58kg e sono uscita che ero 50". In 40 giorni Pamela ha perso ben 8 chili.

La diretta interessata ha ammesso che per lei non è stato affatto facile vivere più di un mese su un'isola deserta da sola. La produzione in dispensa le faceva trovare 350gr di riso, un barattolo di fagioli e uno di pomodori: "Per me è stato difficile".