Da lunedì 4 luglio andrà in onda alle 15:45 su Canale 5 una nuova soap opera turca intitolata Terra Amara. Quest'ultima prenderà il posto di Brave and Beautiful che è andata in onda giovedì 30 giugno con la sua ultima puntata. Entrando nello specifico della trama della nuova serie turca, la protagonista è Zuleyha una giovane sarta che lavora a Istanbul ed è fidanzata con Yilmaz. I due giovani sono molto innamorati e Yilmaz vorrebbe sposare presto la sua amata. Quest'ultima però vive con il suo fratellastro Veli, che è un giocatore d'azzardo e dopo l'ennesima sconfitta per saldare i suoi debiti deciderà di vendere la sua sorellastra a Naci, il suo creditore.

Quest’ultimo porterà Zuleyha con l'inganno a casa sua e vorrà approfittarsi di lei, ma Yilmaz verrà avvertito in tempo e si precipiterà a salvare il suo amore. Nel corso dello scontro Yilmaz ucciderà Naci. La giovane coppia sarà impietrita da quanto successo e si nasconderanno a casa di Ayhan. Quest’ultimo convincerà Yilmaz a fuggire da solo, ma la sua amata si accorgerà di tutto ciò e deciderà di raggiungerlo in stazione. E così i due fuggiranno insieme nella città di Adana.

Yilmaz salverà la madre della signora Hunkar e diventerà un eroe

Successivamente, i due innamorati scenderanno dal treno e si accorgeranno di essere stati derubati. Quindi la giovane coppia non avrà più nulla e decideranno di vendere le proprie fedi.

Poi Yilmaz da lontano riconoscerà un suo vecchio amico impegnato a cercare braccianti per lavorare in campagna. Il giovane intanto chiederà un lavoro in giro e gli verrà detto che potrà trovarlo presso la tenuta della famiglia Yaman. Alla fine della passeggiata il protagonista troverà il suo vecchio amico Gaffur che sarà contento di rivederlo alla tenuta.

Nel mentre che lavoreranno, Yilmaz e Zuleyha cercheranno in tutti i modi di attirare l’attenzione dei padroni. Ad un certo punto i due ci riusciranno e gli verranno offerti lavori che prevedranno più responsabilità. Questo però metterà i protagonisti contro gli altri lavoratori che saranno invidiosi dei nuovi arrivati.

Poco dopo, la Signora Hunkar vorrà portare della zuppa alla madre, ma quando andrà in camera non troverà la donna.

Tutti coloro che abitano nella tenuta si metteranno a cercare la donna scomparsa che verrà trovata sulla riva del canale. Gaffur andrà a riprendere la signora per riportarla a casa, ma la donna dallo spavento cadrà in acqua. A quel punto Yilmaz che starà nel bosco con la sua donna, sentirà molto trambusto e arriverà al canale. L'uomo vedrà la donna in acqua e senza pensarci due volte si tufferà e porterà in salvo la Signora Azize.

Dunque, Yilmaz diventerà un eroe e ciò manderà su tutte le furie i lavoratori della tenuta, tra cui anche il suo amico Gaffur.