Uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi è stato sicuramente Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Edoardo ha dovuto abbandonare il Reality Show condotto da Ilary Blasi a causa di un infortunio che ha fatto tanto discutere, a ridosso della finale ed era uno dei favoriti per la vittoria. A trionfare, alla fine, è stato Nicolas Vaporidis. Il 37enne e l'attore romano hanno stretto un bel rapporto in Honduras. Edoardo Tavassi, a qualche giorno di distanza dal termine del programma targato Mediaset ha parlato, esprimendo il proprio pensiero su Soleil Sorge che è stata, seppur per pochissimo tempo, sull'isola.

La confessione di Edoardo su Soleil

Momento di confessioni per Edoardo Tavassi. L'ormai ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2022 è stato capace di conquistare i telespettatori del programma grazie alla sua solarità ed alla sua ironia. Il fratello di Guendalina ha effettuato delle confessioni riguardanti Soleil Sorge. Il 37enne, però, non ha parlato solo di sé ma ha tirato in ballo anche l'inviato in Honduras, Alvin e il vincitore del reality show giunto alla sedicesima edizione, Nicolas Vaporidis. L'influencer ha affermato che sull'italo-americana può soltanto dire cose positive dichiarando che la fashion blogger con loro si è dimostrata una persona solare e gentile. "Quando l'ho vista arrivare mi si è bloccato tutto", ha detto l'ex isolano.

Edoardo ha raccontato che lui, ma anche Nicolas Vaporidis ed Alvin stavano con la bocca aperta imbambolati quando si è presentata Soleil Sorge. Tavassi ha spiegato che si sono fermati a guardarla perché l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero una bellissima ragazza.

Edoardo parla di Sorge

Edoardo Tavassi ha un parere molto positivo riguardo a Soleil Sorge.

Secondo il fratello di Guendalina, l'italo-americana non è soltanto una donna bella. Anzi, prendendo come esempio la prova dell'uomo vitruviano, quando Soleil ha effettuato alcuni salti carpiati, l'ex naufrago ha notato che è molto forte. Edoardo ha poi aggiunto che quando Sorge è stata con loro in Honduras è stato un bello show.

Solo complimenti da parte del 37enne nei confronti della fashion blogger, definita anche molto simpatica. "Questa ragazza è approvata assolutamente", ha concluso Tavassi. Attualmente sembrerebbe che l'italo-americana abbia un misterioso fidanzato tirato in ballo più volte nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, mentre Edoardo si trova al centro delle attenzioni di alcune sue compagne d'avventura come Estefania Bernal e Mercedesz Henger. In molti si domandano se possa nascere qualcosa fra Tavassi e una delle due ragazze.