Doppie nozze per Özge Gūrel e Serkan Çayoğlu, che nella giornata del 14 luglio si sono sposati in Germania, ma replicheranno le loro nozze ad agosto in Italia. La coppia ha deciso di sposarsi in primis nella terra in cui vivono i genitori dell'attore, successivamente festeggeranno nuovamente con amici e parenti a Verona.

Özge e Serkan finalmente sposi

Nella giornata del 14 luglio Ôzge Gūrel e Serkan Çayoğlu si sono sposati, proprio il giorno in cui i due hanno festeggiato il loro anniversario. La cerimonia si è svolta a Karlsruhe, cittadina nel sud-ovest della Germania, dove vive la famiglia dell'attore (anche lui è cittadino tedesco).

La coppia ha annunciato le nozze su Instagram, che secondo le prime indiscrezioni si sarebbero dovute tenere il 16 luglio. "Abbiamo pensato di celebrare il nostro anniversario nel municipio di Karlsruhe", così ha scritto nel suo post Özge Gūrel, accompagnando l'annuncio con alcuni scatti della coppia vestita con gli abiti nuziali. Il post ha superato i 900.000 like e tra questi ce ne sono alcuni "celebri", come quello di Can Yaman e Kerem Bürsin.

Özge Gürel ha indossato un abito di Özlem Kaya, fashion designer turco, mentre l'abito di Serkan Çayoğlu era di Levon Kordonciyan, altro stilista turco che si fa definire "il mago dello smoking". La coppia ha deciso di donare tutti i regali di nozze all'associazione benefica Hope Foundation for Children with Cancer, ma le celebrazioni non sono finite qui.

I novelli sposi, infatti, si sposeranno una seconda volta in Italia, precisamente il 13 agosto a Verona. Celebreranno nuovamente le nozze davanti a 50 invitati e come location si vocifera di un castello molto romantico, ma al momento non si sa nulla di certo.

Le nozze dopo il fidanzamento ufficiale con il rito del caffè turco

Il matrimonio tra Özge Gūrel e Serkan Çayoğlu arriva dopo la festa di fidanzamento fatta con il tradizionale rito del caffè turco, anche se l'attrice, per l'occasione, ha deciso di fare uno scherzo al fidanzato. Infatti nel caffè, al posto del sale, ha messo del wasabi.

"Non ho ancora capito cosa ci fosse dentro. Era un caffè amaro e speziato - ha dichiarato l'attore quando ha raccontato l'aneddoto alla stampa - le papille gustative della mia ragazza sono abituate a queste cose, le piace provare gusti diversi".

Dopo la festa di fidanzamento, Özge ha deciso di ricordare il defunto padre, che in quella giornata non è potuto essere lì con lei: "Io e il mio fidanzato abbiamo celebrato la nostra nuova avventura con tante persone meravigliose, ed è un regalo che abbiamo deciso di fare a mio padre [...] Ti amo moltissimo, so che ci sarà un'altra vita per poterti abbracciare".