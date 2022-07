Continuano a trapelare indiscrezioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, riguardanti sia la data d'inizio del reality, che quella in cui sarà proclamato il vincitore. Si vocifera che quest'anno il programma potrebbe andare avanti fino a maggio/giugno per ragioni economiche: a Mediaset converrebbe più allungare una trasmissione già in onda anziché produrne una nuova. Per quanto riguarda i concorrenti, l'ultimo indizio dato da Signorini porta a pensare alla partecipazione di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

Quella che debutterà tra meno di due mesi potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip. Dopo l'anticipazione data da Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti 2022/2023 di Mediaset, si vocifera che il reality show si prepari a battere ogni record.

Per evitare grosse spese, Mediaset potrebbe decidere di puntare esclusivamente sul programma condotto da Alfonso Signorini. Finanziare un format già in onda, e quindi allungarlo di un breve o lungo periodo, è meno dispendioso che fare lo stesso con una trasmissione nuova di almeno dieci puntate.

Per questo motivo la prossima potrebbe essere una stagione lunghissima del GF Vip e, secondo alcune previsioni, la finale potrebbe avere luogo a ridosso dell'estate che verrà.

Cambi in vista nella programmazione del Grande Fratello Vip

Secondo quello che riporta Tvblog in questi giorni, la nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà a metà settembre (probabilmente lunedì 19) e andrà avanti a lungo, oltre sei mesi

Se la stagione numero sei ha tagliato il traguardo dei sei mesi, quest'anno si potrebbe fare di più: i vipponi, infatti, rischiano di rimanere reclusi tra le mura di Cinecittà per circa otto mesi: "Il reality partirà a settembre e andrà in onda fino a primavera inoltrata".

Facendo un pronostico su quando potrebbe avere luogo la finalissima si ipotizza che, in caso di buoni ascolti, potrebbe slittare a maggio se non addirittura a giugno 2023.

"Meglio allungare un programma come il GF che produrne un altro nuovo, con tutti i costi che ne conseguono", si legge ancora in rete in merito alla scelta di Mediaset di puntare solamente sul format di Signorini per quasi tutta la prossima stagione tv.

Novità sugli inquilini del GF Vip

Un'altra notizia sul Grande Fratello Vip riguarda i concorrenti che a breve entreranno nella casa.

La mattine del 28 luglio, infatti, Alfonso Signorini ha pubblicato un nuovo indizio su un personaggio famoso che sicuramente fa parte del cast 2022/2023 del format.

"A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?" ha chiesto il presentatore Mediaset ai fan allegando una foto degli oggetti in questione.

Dopo una breve indagine, tanti si sono accodati al pensiero che Deianira Marzano ha espresso a riguardo: il vippone misterioso potrebbe essere Antonino Spinalbese.

Da settimane il ligure è accostato alla trasmissione di Canale 5 e i bene informati sostengono che la ex Belen Rodriguez non sarebbe affatto contenta della sovraesposizione mediatica alla quale lei e tutta la sua famiglia andrebbero incontro se il papà di Luna Marì partecipasse davvero al GF Vip.

Si è anche vociferato di possibili diffide da parte dell'argentina sia all'ex che al reality, ma per ora queste restano solamente indiscrezioni.