Züleyha, nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5, dichiarerà il suo amore a Yilmaz e lo farà attraverso una lettera. Avrà anche l'opportunità di raccontargli la verità che si cela dietro il suo matrimonio con Demir. Questa lettera verrà recapitata al giovane da Gülten, ma a quanto pare lui potrebbe non essere il primo ad aprire la busta.

La sofferenza di Züleyha e la lettere d'amore per Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha vorrà farla finita. Demir le ha tolto il bambino e la sua vita ormai non ha più senso. Prima di compiere questo drammatico gesto, però, vorrà alleggerirsi la coscienza e raccontare a Yilmaz tutta la verità del suo matrimonio con Demir e del fatto che Hünkar l'abbia costretta a sposare il figlio, promettendole in cambio di liberare Yilmaz dalla prigione.

La ragazza avrà anche l'occasione di ribadirgli che sarà per sempre lui l'unico amore della sua vita. Scritta la lettera, chiederà a Gülten di consegnargliela e la ragazza si prenderà questo incarico.

Yilmaz, Müjgan e la storia tra alti e bassi

Intanto Yilmaz si starà ancora riprendendo, dopo che Demir l'ha ferito con un colpo di arma da fuoco per aver cercato di proteggere Züleyha. Insieme a Fekeli parlerà della vicenda successa durante la sua festa di fidanzamento e dell'atteggiamento che l'ex ragazza ha nei suoi confronti. Yilmaz sarà sommerso da un mare di dubbi, mentre per Müjgan (che ascolterà di nascosto la conversazione) sarà tutto chiaro: la loro storia d'amore non può avere un futuro.

Il ragazzo, successivamente, la cercherà per avere un confronto, avrà bisogno di riconquistare la sua fiducia, ma non sarà per niente facile. Però alla fine Müjgan vorrà dargli un'altra possibilità e si convincerà che ii matrimonio sia la scelta migliore da seguire e prometterà al fidanzato di non lasciarlo più.

Il fidanzamento tra i due riprenderà a gonfie vele, ma un altro problema incomberà sulle loro vite: la lettera di Züleyha.

La missiva verrà regolarmente consegnata, ma sarà Yilmaz il primo ad aprire la busta?

Demir libera Züleyha dall'ospedale psichiatrico

Intanto Yilmaz non sarà al corrente del fatto che la sua ex sta trascorrendo un periodo infernale. La ragazza, infatti, non è riuscita a togliersi la vita tagliandosi le vene, ma Hünkar deciderà "per il suo bene" di rinchiuderla in un ospedale psichiatrico.

La ragazza vivrà dei brutti momenti e a salvarla da tutto ciò sarà Demir. Infatti l'uomo non ha potuto bloccare la madre prima, in quanto si trovava in carcere a causa della sparatoria a casa di Fekeli e che ha visto coinvolto Yilmaz. La ragazza avrà l'opportunità di rientrare a casa e prometterà al marito di stargli per sempre accanto, ma sarà veramente così?