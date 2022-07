Le riprese de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c'è grande attesa per scoprire cosa succederà ai protagonisti della fiction di Rai 1. Nella serata di mercoledì 27 luglio, presso gli studi televisivi Videa, c'è stata la presentazione ufficiale della nuova edizione della soap opera e, in tale occasione, sono emersi dettagli interessanti su Vittorio Conti. In particolar modo, il direttore del negozio lascerà Milano e si recherà all'estero e, in uno scatto diffuso in rete, sarà in aeroporto con Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore 7, trame nuove puntate: Vittorio va all'estero

Alessandro Tersigni, nel corso di un'intervista, ha rivelato che il suo personaggio non sarà presente nei primi episodi de Il Paradiso delle signore. A tal proposito, l'attore ha dichiarato che Vittorio, inizialmente, sarà all'estero. Purtroppo, però, al momento non è chiaro come mai il cognato di Beatrice andrà lontano dall'Italia. Infatti, non è trapelato nessun indizio che faccia capire se Conti abbia deciso di fare una vacanza oppure se sia andato a trovare sua moglie Marta o se abbia dovuto fare una trasferta di lavoro.

Il Paradiso delle signore 7, prossime puntate: Vittorio è in aeroporto con Matilde

L'unica cosa certa, attualmente, è che Vittorio non si troverà in aeroporto da solo.

Nelle ultime ore, infatti, è trapelata un'immagine scattata sul set de Il Paradiso delle signore, nella quale sono presenti Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti. Nell'immagine condivisa sui social, pertanto, ci sono Vittorio Conti e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo di fronte al banco della hostess in un aeroporto. Non è ancora chiaro se i due protagonisti della fiction si trovino a Milano, in partenza, oppure, all'estero.

Il Paradiso delle signore 7, nuove puntate: Vittorio e Matilde lavorano insieme

In base alle anticipazioni ufficiali della settima stagione de Il Paradiso delle signore, diffuse dall'azienda Rai, Vittorio e Matilde collaboreranno fianco a fianco alla direzione del negozio. A tal proposito, Di Sant'Erasmo arriverà all'atelier per affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso.

Conti e la parente della contessa, nei nuovi episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo a partire da lunedì 12 settembre, avranno un rapporto di vicinanza, fatto di conflitti e simpatie, per poi mutare in qualcosa di inaspettato. Matilde sarà una donna volitiva ed un'imprenditrice in fuga dal suo passato doloroso. Al momento, non è chiaro se fra il direttore del negozio di moda milanese e Di Sant'Erasmo possa nascere una storia d'amore duratura o se fra i due ci sarà soltanto una bella amicizia.