Se è vero che la calda estate 2022 ha visto dirsi addio diverse coppie nate sotto i riflettori di Uomini e donne, da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi fino a Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ce ne sono altre nate al dating show che non solo resistono, ma si consolidano sempre di più. Senza dubbio questo ultimo caso è quello di Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Dalla scelta avvenuta nel 2018, i due non si sono mai separati e così, come hanno condiviso con i follower i momenti più belli degli anni vissuti assieme fino a ora, hanno voluto condividere con chi li sostiene anche un altro importante passo.

Angela e Paolo hanno acquistato casa e non potrebbero essere più felici.

La coppia di UeD: 'Abbiamo comprato casa'

"Abbiamo comprato casa!" hanno esordito Angela e Paolo in un post congiunto pubblicato sui loro profili Instagram. Bacio appassionato e chiavi del loro nido d'amore in bella vista, i due giovani hanno fatto un passo molto importante per la loro relazione, che si dimostra ancora una volta una delle più solide tra quella nate a Uomini e Donne. I due bellissimi innamorati hanno spiegato che la ricerca non è stata facile ma, così come molti gli avevano suggerito, appena entrati in quella che hanno scelto, hanno subito capito che era quella giusta per loro.

"Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso" hanno rivelato i due, che da tempo stavano cercando il posto giusto dove poter mettere radici, visto che il rapporto a distanza per una coppia unita come la loro non era più gestibile.

La distanza geografica, così come quella che stanno vivendo Roberta Giusti e Samuele, non ha mai fatto dubitare l'ex tronista e l'ex corteggiatrice del loro amore.

Paolo e Angela: dalla scelta alla convivenza

"Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove staremo per sempre, ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura" ha concluso la coppia.

Nuovi momenti di certo verranno condivisi con i fan di questo percorso, che li porterà a rendere le "quattro mura" il loro rifugio.

Sono passati quattro anni da quando Angela ha condotto Paolo a sceglierla, preferendola a Marianna Acierno. Dopo il soggiorno in villa con entrambe, Crivellin non ha avuto più dubbi e ha scelto di portare Caloisi via dallo studio.

Tanti viaggi e tante esperienze condivise per i due ragazzi, che hanno trovato in tv l'amore vero. Adesso li attende la convivenza nella casa che hanno scelto dopo tante ricerche. Che sia giunto anche il momento di allargare la famiglia? Di certo i fan seguiranno con affetto le future esperienze di Paolo e Angela.