Quella di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una delle storie d'amore che ha fatto sognare l'Italia. La loro separazione è giunta inaspettata, nonostante le tante indiscrezioni trapelate nell'ultimo anno. Il loro amore sboccia nel 2002 e da allora la loro relazione è stata segnata da tante importanti tappe, come la nascita dei tre figli, ma anche dalla forza che Ilary ha trasmesso al capitano durante il suo addio alla Roma del 2017.

Gli inizi della storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti inizia nel 2002.

Lui è nel pieno della sua carriera calcistica nella Roma, mentre lei inizia a conquistare i primi successi televisivi come Letterina nel game show preserale di Canale 5 Passaparola.

Blasi in quel periodo viveva per motivi di lavoro a Milano e Totti la nota proprio in tv. Si conoscono durante una festa di amici in comune e da quel momento il calciatore inizia un corteggiamento serrato. Un aneddoto che spesso è stato raccontato dalla coppia sul loro primo appuntamento riguarda Ilary Blasi che, accidentalmente, rigò la Ferrari di Totti. Infatti, aprendo lo sportello, beccò il muretto adiacente. Lui non le disse niente, proprio perché non voleva rovinare la loro prima serata insieme.

Totti e il '6 Unica' dedicato a Ilary

La prima dichiarazione d'amore pubblica del Capitano arriva nel 2002. Totti vuole trovare un modo a dir poco unico per celebrare questa storia d'amore. È il 10 marzo del 2022 e all'Olimpico si gioca il derby Lazio-Roma. La partita arriva sul 1-5, con Totti che segna il quinto goal e durante l'esultanza mostra una maglia con la scritta "6 Unica", dedicata proprio a Ilary.

Nessuno, ai tempi, sapeva chi fosse questa ragazza misteriosa, perché solo dopo un po' di tempo decisero di rendere pubblica la loro storia.

I due diventano inseparabili e Francesco Totti non smette mai di mostrarle il suo amore durante le partite della Roma. Dopo ogni gol si "ciuccia il dito" e questo è il suo segnale "segreto" per omaggiarla sul campo da calcio.

Infatti, come spiegato dalla stessa Ilary, da sempre uno dei suoi vizi è quello di ciucciarsi il dito.

Il matrimonio in diretta tv di Ilary Blasi e Francesco Totti

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti arriva il 19 giugno del 2005, dopo la proposta di matrimonio del calciatore. Infatti aveva deciso di riservare un tavolo in un ristorante a Santa Severa. I due sono giunti insieme sul luogo, tutto buio, ma appena Ilary scende dall'auto parte la loro canzone "L'emozione non ha voce". Una scia di petali rosa gli fa strada fino al tavolo, dove poi Totti le ha fatto la proposta di matrimonio.

Lui ai tempi aveva 29 anni, lei 24 ed era già incinta del loro primo figlio Christian. La loro storia d'amore faceva sognare l'Italia intera, per questo le nozze sono state trasmesse in diretta televisiva dalla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli di Roma.

Come ammesso dallo stesso Totti, si era optato per la diretta televisiva soprattutto per omaggiare i tifosi della Roma, ma anche perché un matrimonio "privato" per il capitano della Roma era qualcosa di impensabile. I ricavati dei diritti televisivi sono stati tutti devoluti in beneficenza.

I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dal matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono nati tre figli. Il primo è Christian, nato il 6 novembre del 2005. Sta provando a seguire le orme del padre: è un attaccante e attualmente gioca nella Roma U17.

La secondogenita è Chanel, nata il 13 maggio del 2007, Come dichiarato della stessa Ilary, il nome è stato scelto dal fratellino Christian anche se, durante un'intervista a Belve con Francesca Fagnani, ha sottolineato di non essersi mai pentita di averla chiamata così, anche se la seconda opzione, che a lei piaceva molto, era quella di chiamarla Roma.

La terza figlia, invece, si chiama Isabel, nata quasi dieci anni dopo (il 10 marzo del 2016).

L'addio di Totti alla Roma

Un altro momento che ha segnato la storia d'amore di Ilary Blasi e Totti è quello dell'addio alla Roma del Capitano. Era il 28 maggio del 2017, si gioca la partita Roma-Genoa (che termina 3-2), e Totti, a fine partita, sfila per l'Olimpico per salutare i tifosi, accompagnato da tutta la sua famiglia. Un momento emozionante non solo per i tifosi della Roma, ma anche per tutto il calcio italiano. Lei arriva nel campo e lo abbraccia, e lui si lascia andare a un pianto inconsolabile.

In merito a ciò a Totti è stata dedicata anche la miniserie Sky del 2021 Speravo de morì prima, che si concentra proprio sugli ultimi anni di carriera calcistica del Capitano e sul rapporto turbolento con l'allenatore Luciano Spalletti.

La separazione ufficiale

Nei primi mesi del 2022 iniziano a trapelare le prima avvisaglie di crisi tra Ilary e Francesco. A febbraio viene rilanciata un'indiscrezione in merito alla separazione imminente della coppia. Il Gossip viene commentato dai diretti interessati solo qualche giorno dopo: Totti smentisce la crisi e invita la stampa a rispettare la privacy della sua famiglia.

Successivamente anche Ilary dice la sua durante una puntata di Verissimo, sottolineando che anche questa volta la stampa ha fatto "una brutta figura", dando per certa la notizia della loro separazione.

Le acque sembravano essersi appianate, ma l'11 luglio 2022 arriva un altro scossone che sconvolge la storia d'amore Blasi-Totti.

Un'indiscrezione rilancia che nella stessa serata (alle 19) i due avrebbero emanato un comunicato congiunto in cui avrebbero annunciato la fine della loro storia.

L'ufficializzazione della separazione, questa volta, arriva realmente, ma non nella maniera pre-annunciata dalla stampa. Intorno alle 21 la prima a pronunciarsi è Ilary Blasi, che con una dichiarazione diffusa dalla sua manager scrive: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato”.

Dopo pochi minuti arriva anche la conferma da Francesco Totti: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile".