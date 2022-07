Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 4 a venerdì 8 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Raffaele verrà scoperto a frugare nel computer di Nicotera e quindi l'uomo sarà costretto a raccontare tutta la verità a Viola. Intanto, Nunzio avrà bisogno di documenti falsi per fuggire dall'Italia e chiederà aiuto a Franco. Quest'ultimo cercherà di convincere la coppia a non scappare.

Raffaele racconterà tutta la verità a Viola

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Raffaele verrà sorpreso da Viola a frugare nel computer di Eugenio e sarà costretto a dire tutta la verità alla ragazza sulle minacce che sta subendo dai delinquenti. Intanto, Nunzio racconterà a Franco i suoi piani di fuga con Chiara e chiederà il suo aiuto per procurarsi dei documenti falsi.

Intanto, Guido continuerà a ribadire a Mariella di non intromettersi, ma la donna vorrà creare un'occasione d'incontro tra Samuele e il padre di Speranza. Nel frattempo, Eugenio avrà un colloquio con Tregara e poi partirà per Milano a svolgere ulteriori indagini. Allo stesso tempo, Raffaele proverà a convincere Viola a non dire nulla al marito di quanto le ha raccontato.

Inoltre, l'uomo vorrebbe far trasferire la ragazza a Palazzo Palladini con Antonio. Franco accetterà di aiutare Nunzio per evitare che si metta in guai ancora più grossi.

Franco proverà a convincere Nunzio e Chiara a non lasciare l'Italia

Poco dopo, Diego capirà che suo padre sarà strano non per il rapporto con Elvira, ma per altri motivi.

Allo stesso tempo, Viola vorrà proteggere Raffaele, anche se ha mentito a tutti. Intanto, Boschi cercherà di convincere Nunzio e Chiara a non partire e non lasciare l'Italia. L'uomo però non vorrà ostacolare i due, ma cercherà solo di fargli cambiare idea.

Nel mentre, Riccardo e Michele saranno ai ferri corti e avranno un altro scontro.

Intanto, Marina sarà pronta a partire per Procida, ma prima Lara le dirà che lei sarà disposta a tutto pur di portare a termine il suo piano e far credere a tutti che la sua gravidanza sta andando a gonfie vele.

Raffaele sarà in ansia per l'incontro con Nicotera

Successivamente, Raffaele, capirà di non poter più mentire e così sarà molto demoralizzato. Bianca, invece, cercherà di avvicinarsi ad Antonello sfruttando una proposta ambientalista.

Infine, il portiere di palazzo Palladini sarà in ansia per il confronto con Nicotera, a cui avrà deciso di raccontare tutta la verità su Valsano. Intanto Lara, si fiderà sempre meno di Silvana, e continuerà con il suo piano ai danni della governante.