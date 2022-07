Un Posto al Sole prosegue la propria messa in onda su Rai 3: le anticipazioni della settimana da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, vedono al centro dell'attenzione Tregara che subirà un'aggressione in carcere. Nicotera, sconvolto da ciò che è accaduto all'ex boss, cadrà nello sconforto.

Nel frattempo Nunzio, dopo essere stato aiutato da Franco nel procurarsi i documenti falsi per lasciare il paese, è pronto a fuggire con Chiara dall'Italia, ma prima della partenza deve assicurarsi di lasciare tutto in ordine: per tale ragione, il giovane Cammarota si incontrerà con Samuele per istruirlo sul lavoro che c'è da fare al Vulcano durante la sua assenza.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 15 luglio: Nicotera preoccupato per la situazione

Nel dettaglio, le anticipazioni tv relative alle trame fino al 15 luglio de Un posto al sole, rivelano che Tregara sarà raggiunto da un gruppo di criminali all'interno del carcere, i quali picchieranno duramente l'uomo per ordine di Lello Valsano. Nicotera, non appena verrà a conoscenza della notizia, si sentirà preda delle preoccupazioni: il magistrato teme le ripercussioni che la violenta aggressione possa avere all'interno della sua famiglia e dovrà agire il prima possibile per evitare il peggio.

Lara, intanto, è decisa a tenere nascosta la verità sulla sua salute, ma Roberto potrebbe iniziare ad avere alcuni sospetti.

Spoiler episodi Un Posto al Sole fino al 15 luglio: Nunzio istruisce Samuele

Le anticipazioni di Un Posto al Sole puntano gli occhi su Nunzio: il giovane è ormai pronto a salvare l'amata Chiara dal carcere e, dopo aver ottenuto i documenti falsi per lasciare il paese, grazie all'aiuto dell'amico Franco, raggiungerà Samuele per assicurarsi che il futuro del Vulcano rimarrà in buone mani durante la sua assenza.

Il giovane Cammarota avrà un lungo colloquio per istruire Samuele sul da farsi, ma quest'ultimo inizierà ad avere alcuni sospetti sul comportamento dell'amico. I rapporti potrebbero incrinarsi nel momento in cui il giovane scopre le vere intenzioni di Nunzio e qualcuno potrebbe approfittarne per intromettersi e mettere in pericolo la loro amicizia.

Riccardo, nel frattempo, è completamente immerso dal lavoro e la tensione sembra aumentare: per tali ragioni chiederà aiuto a Rossella. La donna, nello stare sempre più a contatto il medico, si accorgerà di un particolare del suo carattere che la irriterà profondamente.