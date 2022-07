L'oroscopo di lunedì 11 luglio è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata densa di novità ed emozioni. I pianeti, grazie ai loro transiti, definiranno gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si concentrerà sul futuro e chi avrà paura di agire.

In particolare Capricorno, Toro e Bilancia vivranno una giornata all'insegna della felicità, mentre Acquario, Gemelli e Leone saranno totalmente dediti al lavoro. Scorpione, Ariete e Sagittario cercheranno conforto nel partner, al contrario di Vergine, Cancro e Pesci che si posizioneranno agli ultimi posti della classifica.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 luglio con i rispettivi voti.

Previsioni astrologiche e classifica dell'11 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete totalmente sinceri con la persona amata. Avrete bisogno del suo affetto e della sua dolcezza in diversi momenti della giornata. In particolare, le difficoltà lavorative vi spingeranno a cercare il suo supporto emotivo. Sarà un'ottima mossa, ma fate attenzione a non esagerare. Determinati comportamenti, infatti, potrebbero creare degli attriti. Voto 6.5.

Toro: darete il meglio in ogni ambito della vostra vita. L'amore non avrà alcun segreto per voi, ma anche il lavoro sarà fonte di gioia e di crescita personale. Sarete pronti ad aiutare gli altri e a fornire il vostro contributo in ogni occasione.

La famiglia e gli amici saranno molto fieri di voi. Potrebbe essere il momento giusto per riallacciare vecchi rapporti. Voto 9.5.

Gemelli: sarete instancabili. Non vi lamenterete in nessuna circostanza. Avrete voglia di dimostrare a tutti di poter trionfare in certe situazioni. Riporrete grande fiducia nelle vostre capacità perché le esperienze passate vi hanno insegnato a non arrendervi.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a coinvolgere anche gli amici nella vostra routine. Voto 8.

Cancro: avrete paura di commettere errori sul posto di lavoro. L'ansia costante non farà che complicare le cose. Quando dovrete risolvere un problema, infatti, tenderete a mettere in dubbio le vostre capacità di giudizio.

Questo potrebbe non piacere affatto al capo. Un modo per migliorare le cose potrebbe essere quello di provare ad aumentare la vostra autostima. Voto 5.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'11 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: dopo aver accettato la sconfitta a testa alta, sarete pronti a ripartire. Nonostante la delusione, deciderete di rialzarvi in piedi e di continuare a perseguire gli obiettivi desiderati. Vi accorgerete di essere ancora più determinati di prima. La vostra forza d'animo sarà d'esempio anche alle persone che vi staranno accanto, come parenti e amici. Voto 7.5.

Vergine: dovrete affrontare qualche piccolo problema sentimentale. Purtroppo, il rapporto con il partner diventerà alquanto complicato a causa di punti di vista differenti.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad ascoltare il punto di vista dell'altro: potreste scoprire qualcosa di nuovo. Inoltre, l'attacco non sarà affatto la miglior difesa. Voto 5.5.

Bilancia: sarete molto spensierati. Avrete voglia di godervi le vacanze e di trascorrere un po' di tempo con le persone care. Vi renderete conto di poter conciliare tutto con una buona organizzazione. Finalmente, sarete pronti a rimettervi in gioco in ambito sentimentale. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non temere il giudizio del prossimo. Voto 9.

Scorpione: anche se questa giornata non vi deluderà, in alcuni momenti, sentirete il bisogno di un confronto con il partner. Le sue parole, infatti, vi faranno tornare il sorriso.

Ogni volta che avrete un problema o che non saprete quale decisione prendere vi rivolgerete alla persona amata. Il risultato vi lascerà davvero molto sorpresi. Voto 7.

Previsioni zodiacali e voti dell'11 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: combatterete la solitudine in ogni modo possibile. Per il momento, non vi sentirete pronti a prendere le distanze dagli amici e, soprattutto, dal partner. La relazione di coppia vi renderà felici e pronti ad affrontare qualsiasi cosa. Inoltre, la presenza del partner sarà un monito a fare sempre di più e a concentrarvi sulle questioni davvero importanti. Voto 6.

Capricorno: avrete modo di sfruttare al massimo il vostro potenziale. Vi sentirete perfettamente in sintonia con voi stessi e con gli altri.

Avrete una gestione equilibrata delle emozioni che vi porterà ad accedere a importanti opportunità. Il lavoro rappresenterà un modo per mettervi alla prova con nuovi progetti. I colleghi rimarranno molto sorpresi. Voto 10.

Acquario: punterete molto in alto. Non vi accontenterete più di ricevere piccoli riconoscimenti perché sarete intenzionati a migliorare sensibilmente la vostra situazione economica. Dimostrerete di essere puntuali e responsabili in ogni progetto a cui lavorerete. Il capo non potrà fare a meno di concedervi tutta la sua fiducia. Voto 8.5.

Pesci: per il momento, avrete ancora la sensazione di stare sulle montagne russe. Non riuscirete a trovare stabilità nella vostra vita. Proverete a concentrarvi sui momenti positivi e a mettere in secondo piano quelli negativi. Però, avrete bisogno di un piano ben strutturato per poter porre rimedio alle recenti difficoltà. La famiglia non si tirerà indietro davanti a una richiesta di aiuto. Voto 4.5.