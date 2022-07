L'oroscopo di domani lunedì 11 luglio prevede ricche influenze planetarie: la mappa astrale indica uno scontro di forze poco favorevole per alcuni segni, mentre altri ne beneficeranno. I nativi del Pesci, grazie alla Luna in trigono, si sentiranno particolarmente creativi, mentre gli Ariete, a causa della quadratura tra Mercurio e Giove, potrebbero commettere azioni impulsive. Venere sorride all'Acquario, giacché collaborerà con Saturno in trigono in ambito amoroso.

Oroscopo, previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete: lunedì si prospetta un giorno particolarmente difficile per i nativi dell'Ariete.

Con Mercurio in quadratura a Giove ci sarà parecchia turbolenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. In particolare potreste notare una forte tendenza a pagare con gli interessi chi cerca di ostacolarvi. L'Oroscopo consiglia di fare attenzione a comportamenti impulsivi ed evitare gesti azzardati. Voto 1

Toro: in questa giornata potreste notare un calo nel desiderio di socializzare. Con Marte in esilio nella vostra casa è il momento di prendersi del tempo per se stessi e guardare con chiarezza ciò che desiderate in futuro. Purtroppo Venere gioca a vostro sfavore, in quanto vicina alla quadratura. Piuttosto che mettervi in gioco in amore, sarebbe meglio sfruttare questi giorni per lavorare su se stessi.

Voto 4

Gemelli: con Saturno in trigono e Venere nella vostra casa, si prospetta un lunedì ricco di occasioni da non perdere. Ascoltate le proposte degli amici e aguzzate le orecchie in ambito professionale: una felice scoperta potrebbe nascondersi dietro l'angolo. Voto 8

Cancro: giornata felice per i nativi del segno. Il Sole è in congiunzione con Mercurio, esaltandone le caratteristiche e favorendo le opportunità lavorative.

Particolare attenzione anche per il tempo libero: se avete qualche passione nel cassetto è il momento di cacciarla fuori. L'oroscopo consiglia di sfruttare la giornata per le vostre attività: vi sentirete ricchi di energia e voglia di fare. Voto 9

Oroscopo, previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone: il lunedì del Leone non spicca né per buona né per cattiva sorte.

La tranquillità sarà padrona della giornata che potrà essere affrontata con serenità, sia da soli che in buona compagnia. Voto 6

Vergine: con Giove in opposizione c'è poco spazio per la lucidità. Sebbene la vostra caratteristica peculiare sia quella di essere dei formidabili calcolatori, avete anche un cuore più profondo e dolce di quanto ci si aspetta. Lunedì potreste sentirvi leggermente spaesati, soprattutto in quelle situazioni in cui il controllo sfugge di mano. Una giornata “no” può capitare a chiunque, l'importante è non abbattersi. Voto 4

Bilancia: lunedì si prospetta un giorno pregno di ispirazione, grazie alla forza lunare che è ancora in vostro favore. L'oroscopo consiglia di cavalcare l'onda del vostro istinto e concedervi, se capita, un regalo o una piccola avventura che vi porta fuori dalla zona di comfort.

La vita è anche scoperta, uscire dagli schemi può portare a grandi risultati. Voto 7

Scorpione: ottime opportunità per dei nuovi inizi. Con la Luna nella vostra casa, lunedì potrebbe essere un giorno di sorpresa, soprattutto in serata. Quest'ultima è da sfruttare a pieno, con una cena a lume di candela con il vostro partner o una birra con gli amici. Se il giorno vi ha portato un piccolo fallimento in ufficio, non rimuginate troppo, bensì circondatevi di persone che vi supportano, con cui apprezzare una sana compagnia. Voto 6

Previsioni astrologiche dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario: l'inizio della settimana è duro per chiunque, ma la giornata di domani colpirà particolarmente il Sagittario, che con Marte in esilio potrebbe sentirsi poco battagliero e meno avventuroso del solito.

Nonostante la giornata fiacca, però, potreste scoprire qualcosa di voi stessi che avevate dimenticato. Scavate e portate alla luce ciò che vi rende unici e speciali. Voto 6

Capricorno: la sensazione che potrebbe governare la giornata di domani è l'idea che poco bolle in pentola. In questo mese vi siete dati parecchio da fare, eppure sembra che niente stia cambiando; ma è proprio in questi momenti che bisogna spingere più forte, poiché gli astri stanno mettendo alla prova il vostro animo e il vostro spirito di sacrificio. L'oroscopo consiglia di non mollare: alcuni dei vostri obbiettivi sono più vicini di quanto crediate. Voto 6

Acquario: con Saturno nel vostro domicilio e Venere in trigono, lunedì è la giornata perfetta per le relazioni amorose.

Le coppie potranno gioire di una rinnovata e fresca passione, mentre i single si sentiranno pronti per mettersi in gioco. Possibilità anche di nuovi e romantici inizi, grazie alla Luna che nel suo primo quarto favorisce le opportunità. Gli astri sono dalla vostra parte, dovete solo concedervi una chance. Voto 8

Pesci: con la Luna in trigono alla vostra casa è giunto il momento che aspettavate per dare fuoco alle polveri e partire con i vostri progetti. L'ispirazione sarà la vostra arma più grande per avanzare nei vostri sogni. L'oroscopo consiglia di cogliere l'attimo e tirare fuori il meglio di se stessi. Voto 9