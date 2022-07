Continuano le anticipazioni tv de Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì.

Gli spoiler della puntata in onda martedì 12 luglio puntano gli occhi su Nicotera e Viola: il loro rapporto ha raggiunto un picco di tensione e per Eugenio è arrivato il momento di prendere le distanze. La donna, dal canto suo, sta vivendo un periodo difficile, soprattutto a causa di quanto è successo con il padre e, al momento, non sa come comportarsi.

Nunzio e Chiara, nel frattempo, procedono con il loro piano di lasciare il Paese. A tale scopo, il giovane Cammarota decide di incontrarsi con Samuel per istruirlo sul lavoro da fare al Vulcano, in modo che l'attività possa procedere senza intoppi anche in sua assenza.

Riccardo Crovi, invece, è sommerso di lavoro e inaspettatamente chiederà l'aiuto di Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di martedì 12 luglio: il rapporto tra Nicotera e Viola diventa sempre più teso

In particolare, le Anticipazioni Tv relative all'episodio in data 12 luglio rivelano che la tensione in casa Giordano diventa man mano sempre più difficile da sostenere. Dopo le rivelazioni di Raffaele sulle minacce subite dagli uomini di Lello Valsano, Nicotera si sente tradito dalla moglie, "rea" di avergli tenuto nascosta la verità. Eugenio è estremamente preoccupato per la sua famiglia, soprattutto per il piccolo Antonio e non riesce ad accettare il comportamento di Viola: il rapporto, tra i due, diventerà freddo e teso al punto che il magistrato dovrà prendere le dovute distanze.

Viola, inoltre, è molto amareggiata per quanto successo con il padre e non sa come gestire la situazione. Come se non bastasse, Raffaele si caccerà, suo malgrado, in una rischiosa e pericolosa situazione.

Spoiler Upas martedì 12/7: Alberto Palladini nutre dei sospetti sul pentito che lavora con Nicotera

Altre anticipazioni tv sulla puntata in onda il 12 luglio vedono un Alberto Palladini particolarmente sospettoso: nello specifico, l'uomo inizierà a nutrire dei dubbi sul pentito che collabora con il magistrato Eugenio Nicotera.

Nel frattempo, Nunzio e Chiara procedono con il loro piano di fuga all'estero. Dopo aver ottenuto i documenti falsi necessari alla partenza, grazie anche all'intervento di Franco, tutto sembra pronto per abbandonare l'Italia. Il giovane Cammarota, però, ha un ultimo conto in sospeso da sbrigare prima di partire: istruire Samuel affinché quest'ultimo sia in grado di gestire il Caffè Vulcano in piena autonomia.

Riccardo chiede aiuto a Rossella

Ulteriori anticipazioni puntano gli occhi su Riccardo Crovi. Il medico è sommerso di lavoro e per riuscire a gestirlo chiederà inaspettatamente aiuto a Rossella. Nonostante il sostegno della donna, Crovi potrebbe essere soggetto a stress e nervosismo a causa del carico di lavoro, ma farà a Rossella una proposta interessante.