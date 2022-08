Continua su Rai 3 la programmazione della serie tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, Lara si troverà in una situazione economica disastrata e proporrà a Marina di aiutarla. La donna accetterà e così la Martinelli potrà finalmente lasciare in pace i due. Inoltre Speranza avvierà delle indagini sul caseificio, mentre Ornella faticherà a ricongiungersi con Raffaele.

Giulia tiene mastro Peppe distante da lei

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 1° agosto, Raffaele preparerà una serata romantica allo scopo di potersi riappacificare con Ornella. Il ricongiungimento con la moglie però non sembrerà per nulla semplice. Intanto mastro Peppe vedrà Giulia al parco dei cani e tenterà di avvicinarsi alla donna. Quest'ultima però lo terrà distante. Inoltre Micaela inviterà Niko a tornare a Maratea.

Nell'episodio di martedì 2 agosto, Niko deciderà di andare insieme agli altri a Maratea. Nel frattempo Marina e Roberto proseguiranno la loro relazione, confidando che nessuno possa ostacolarla. Lara invece cercherà di andare avanti nei suoi progetti, ma qualcosa potrebbe mettersi di traverso.

In tutto questo Raffaele si sforzerà nel venire incontro alle esigenze della moglie, ma per la donna sarà difficile superare la crisi matrimoniale in atto.

Speranza avvia delle indagini sul caseificio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 agosto, Ferri e Giordano compariranno insieme pubblicamente e vedranno una loro antica conoscenza.

Intanto Lara comprenderà di trovarsi in una situazione finanziaria difficile e compierà una mossa avventata. Il dottore Corvi faticherà a comprendere i motivi per cui Rossella non ha accettato di vivere insieme a lui. La giovane dottoressa intanto avrà una brutta notizia. Nel frattempo emergerà il segreto riguardante le gemelle e Serena ragionerà su come comportarsi.

Nella puntata di giovedì 4 agosto, Marina sarà incredula quando Lara le farà una proposta alquanto insolita. Roberto sarà all'oscuro delle ultime dinamiche riguardanti le due donne. Nel frattempo la missiva recapitata a Rossella da parte di Corrado, farà capire alla ragazza l'importanza della vita. In tutto questo Speranza con il supporto di Guido e Mariella, sceglierà di avviare delle indagini sul caseificio. Però non dirà nulla al padre.

Nunzio prova a contattare Chiara

In base agli spoiler di venerdì 5 agosto, Nunzio non si sarà arreso al fatto che Chiara è partita senza di lui e tenterà di capire dove si trova. Intanto Marina e Lara non diranno nulla a Ferri sul loro accordo economico e ora Martinelli potrà finalmente lasciare in pace i due.

Infine Speranza spererà che Guido, Mariella e Castrese possano darle un buon aiuto affinché lei possa prelevare dei campioni di sangue nel caseificio. A quanto pare però le cose andranno diversamente da quanto ipotizzato.