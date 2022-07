Sta continuando a emozionare il pubblico italiano la soap opera turca Terra Amara. Nel corso dei prossimi episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, ci sarà un colpo di scena: Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non è morto come invece le hanno fatto credere.

Trame turche, Terra amara: Fekeli vuole vendicarsi degli Yaman con l’aiuto di Yilmaz

Le anticipazioni turche delle nuove puntate, in onda su Canale 5 prossimamente, raccontano che Yilmaz tornerà in libertà dopo aver ottenuto la grazia.

A questo punto il protagonista della telenovela non perderà tempo per recarsi subito a Çukurova per chiedere delle delucidazioni a Zuleyha riguardo alla sua scelta di convolare a nozze con Demir (Murat Ünalmış) durante la sua detenzione. Quest’ultimo purtroppo impedirà al suo rivale di parlare con la moglie, attentando alla vita dello stesso. Fortunatamente Yilmaz, dopo essere sopravvissuto alle torture subite dal nemico e allo sparo grazie alla domestica Gülten (Selin Genç), verrà a conoscenza della scomparsa del piccolo Adnan, che considererà l’erede dei Yaman poiché non saprà di essere il suo vero padre.

Nel contempo Yilmaz verrà protetto dal suo ex compagno di cella Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), visto che anche lui ha dei conti in sospeso con Demir e Hunkar (Vahide Perçin).

Infatti l'uomo, vent’anni prima, è stato accusato di essere l’assassino di Adnan, il padre di Demir. Fekeli vuole vendetta, ma preciserà a Yilmaz che non dovrà esserci alcun morto. A questo punto Fekeli inizierà a dividere ciò che possiede con Yilmaz, partendo dalla sua fabbrica.

Zuleyha capisce di essere stata ingannata dal marito e dalla suocera, Yilmaz rassicurato da Fekeli

Successivamente Yilmaz verrà invitato a una festa a cui prenderanno parte tutti gli imprenditori più famosi di Çukurova, compreso Demir, che sarà in compagnia della moglie Zuleyha, del figlio e della madre Hunkar. Durante tale occasione la fanciulla verrà a conoscenza che Yilmaz non ha perso la vita in nell'incendio scoppiato in carcere.

Zuleyha ovviamente non potrà che rimanere sconvolta, soprattutto perché si renderà conto che suo marito e la suocera si sono presi gioco di lei. La donna, quando Demir la porterà via dalla festa per impedirle di incontrare Yilmaz, si butterà via dalla macchina in corsa con la speranza di rivedere il suo amato. Dopo essersi procurata delle ferite a causa della caduta, Zuleyha verrà soccorsa dal marito, ma prima di svenire dirà allo stesso di non aver mai smesso di amare Yilmaz.

Demir, anche se sarà sofferente a causa delle parole pronunciate dalla consorte, la farà curare dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Intanto Yilmaz durante una conversazione con Fekeli, oltre a dirgli di aver visto felice la sua ex insieme a Demir, si domanderà come abbia potuto dimenticarsi di lui dopo le promesse d’amore che si erano fatti. Fekeli non perderà tempo per rassicurare il ragazzo, ipotizzando che la fanciulla potrebbe fingere di essere contenta per non fare i conti con ulteriori malelingue.