Proseguono le anticipazioni di Terra amara e quelle provenienti dalla Turchia svelano che tanti colpi di scena attendono i telespettatori. Nelle prossime puntate Zuleyha, ormai costretta a essere la moglie di Demir, riceverà l'errata informazione secondo cui il suo amato Yilmaz è rimasto ucciso in un incendio che si è sviluppato in carcere. In realtà il giovane è ancora vivo, ma agli Yaman farà comodo che Zuleyha dimentichi il suo innamorato.

Yilmaz incontra il fratellastro di Zuleyha

Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, dopo essere riuscito a fuggire dal carcere, Yilmaz riuscirà a recarsi presso la tenuta Yaman dove si scontrerà con la perfida Hunkar.

Il giovane minaccerà la donna, in quanto vuole sapere dove si trova la sua amata, ma non lo scoprirà visto che Gaffur interverrà e, dopo averlo tramortito con un colpo in testa, lo farà arrestare di nuovo. Rientrato in prigione, Yilmaz farà uno spiacevole incontro.

Il giovane incontrerà Veli, il fratellastro di Zuleyha, da cui sono dipesi tutti i guai della coppia. Infatti Yilmaz è stato costretto a uccidere Naci e scappare proprio perché Veli ha venduto la sua donna all'uomo a cui doveva tanti soldi. I due uomini si scontreranno, ma il fratellastro gli rivelerà che ormai Zuleyha ha sposato Demir, notizia di cui è venuto a conoscenza direttamente da Hunkar che lo ha anche pagato. Lo scontro tra i due porterà trambusto in carcere e scoppierà un incendio per via della caduta di una piastra usata per fare il caffè.

Salto temporale nella storyline di Terra amara

Quattro detenuti moriranno, ma la radio riporterà tra i nomi anche quello di Yilmaz, che in realtà è rimasto incolume. Ascoltando la notizia Zuleyha avrà uno svenimento. Così la storia proseguirà con un salto temporale, che farà ritrovare la sarta ormai al settimo mese di gravidanza e rassegnata a essere la sposa di Demir.

I problemi per Zuleyha non mancheranno neanche in questo frangente. Saniye domestica della tenuta, nonostante siano passato ormai diversi mesi, non sopporterà ancora la presenza della nuova padrona. Così inizierà a infastidire Zuleyha. Quest'ultima, però, tirerà fuori una grinta ancora sconosciuta e inizierà a creare lei stessa dei problemi alla domestica.

Sembra che il destino porti Zuleyha e Yilmaz distanti l'una dall'altro. Come faranno i due innamorati a incrociare di nuovo le strade ora che la giovane protagonista di Terra amara è convinta che il suo innamorato sia ormai deceduto? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.