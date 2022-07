Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 25 luglio. I telespettatori ritroveranno Yilmaz in carcere. L'uomo avrà un nuovo compagno di cella. Si tratta di Veli il fratellastro di Zuleyha Altun, il quale gli dirà che la donna avrà sposato Demir Yaman. Un duro colpo per Akkaya e che accenderà lo scontro fisico con Veli. Il caos generato dai due farà scoppiare pure un incendio in carcere, con gravi conseguenze per quattro detenuti.

Violenta lite in carcere tra Yilmaz e Veli: trama del 25 luglio

Il primo episodio della settimana di Terra amara vedrà Yilmaz Akkaya ancora in carcere.

La sua breve fuga sarà finita in malo modo e l'uomo sarà stato riconsegnato alla polizia da Gaffur e Hunkar. Da notare che non sarà nemmeno riuscito a rivedere Zuleyha. Tornato in carcere, Yilmaz scoprirà di avere un nuovo compagno di cella. Si tratta di Veli, il fratellastro di Zuleyha, colui che aveva venduto la sorella a Naci per pagarsi i debiti di gioco. Quindi è il responsabile di tutti i guai giudiziari di Yilmaz. Ovviamente Akkaya non tarderà a rinfacciarglielo e tra i due uomini scoppierà uno scontro fisico.

Yilmaz scopre che Zuleyha ha sposato Demir, scoppia un incendio in carcere

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nella puntata in onda il 25 luglio, Durante la lite, Veli si lascerà sfuggire che Zuleyha Altun si sarà sposata con Demir.

Di certo Yilmaz non si aspetterà di ricevere una notizia del genere e sarà un brutto colpo per lui. La lite tra lui e Veli si farà ancor più accesa e coinvolgerà anche gli altri detenuti. In carcere ci sarà un vero e proprio caos e per via del grande trambusto si innescherà un incendio. Le guardie carcerarie cercheranno di mettere in salvo tutti i detenuti ma quattro di loro purtroppo moriranno.

Zuleyha crede che Yilmaz sia morto nell'incendio: spoiler Terra amara

I colpi di scena in Terra amara non saranno finiti. Nel corso dell'episodio in onda lunedì 25 luglio, Yilmaz riuscirà a salvarsi dall'incendio, ma il suo nome comparirà erroneamente nella lista dei detenuti morti. La notizia di quanto accaduto in carcere verrà diffusa dalla radio, con tanto di nomi dei detenuti deceduti.

Sarà così che Zuleyha si convincerà, erroneamente, che il suo amato Yilmaz sia morto nell'incendio una notizia che procurerà un vero e proprio shock alla donna che, subito dopo, perderà i sensi. Dando uno sguardo alle trame successive, dopo lo svenimento di Zuleyha, in Terra amara ci sarà un piccolo salto temporale che porterà la narrazione avanti di sette mesi. I telespettatori ritroveranno Altun prossima al parto, mentre Yilmaz ancora in cella. La donna ancora non saprà che il suo amato non è affatto morto nell'incendio e sembrerà rassegnata all'idea di rimanere sposata con Demir.